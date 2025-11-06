Bahia Principe Riviera Maya Resort reafirma liderazgo con certificaciones playas sustentables

Reconocen a Bahia Principe Riviera Maya Resort como caso de éxito nacional en playas sustentables

• La distinción reconoce una década de trabajo continuo del resort en conservación marina, protección de fauna y gestión responsable de ecosistemas costeros.

(06/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Riviera Maya, México.- Bahia Principe Riviera Maya Resort reafirmó su posición como referente nacional en sostenibilidad costera. La distinción se produjo tras su participación en el 5º Encuentro Nacional de Playas Sustentables, organizado por el Instituto Mexicano de Estandarización y Certificación (IMEEC), donde el complejo recibió oficialmente las certificaciones NMX-AA-120-SCFI-2016 “Playas Limpias Sustentables” y Playa Platino, este último es el máximo distintivo ambiental otorgado en México para playas turísticas.

El reconocimiento subraya más de una década de esfuerzo continuo en favor de la conservación marina, el cuidado de la flora y fauna, y la gestión responsable de los ecosistemas costeros. Estos pilares son fundamentales dentro del modelo de sostenibilidad de Grupo Piñero y su Fundación Eco-Bahia.

Reconocimiento como caso de éxito nacional

Durante la ceremonia oficial, Roberto Sánchez, gerente de Sostenibilidad, recibió el certificado en representación del complejo de manos de Viviana Fernández Camargo, directora general del IMEEC. En el acto también estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, incluyendo a Ana Patricia Peralta de la Peña, alcaldesa de Benito Juárez; Óscar Alberto Rébora Aguilera, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo; y David Buchanan García, titular de ZOFEMAT Tulum.

El complejo turístico fue, además, reconocido como un caso de éxito nacional. En el evento se compartió la ponencia “De la gestión integral a la certificación NMX-120: modelo Bahia Principe para playas sustentables y protección de fauna marina”, donde se detallaron sus principales programas ambientales.

Programas Ambientales Destacados

Entre las iniciativas clave presentadas se encuentran:

• Protección y Monitoreo: Programas de protección y monitoreo de tortugas marinas, además del control de iluminación, accesos y mobiliario durante la temporada reproductiva de la especie.

• Gestión de Residuos y Ecosistemas: Manejo integral de residuos, control de microplásticos, monitoreo costero e indicadores ambientales.

• Restauración: Proyectos de restauración marina, iniciativas de arrecifes artificiales, y un vivero de especies nativas para la restauración de dunas costeras.

• Educación y Comunidad: Formación continua del personal operativo y turístico, junto a una estrategia de participación comunitaria y educación ambiental.

Estas acciones son impulsadas en conjunto con los programas de la Fundación Eco-Bahía. Reflejan un modelo de gestión costera basado en el turismo regenerativo, donde la operación turística se convierte en un motor de conservación ambiental, educación y bienestar para la comunidad local.

Arantxa Munuera Torralba, directora general del Complejo México, destacó que este reconocimiento reafirma la visión de un turismo que protege, regenera y genera valor ambiental para las comunidades. Afirmó que el complejo continuará fortaleciendo sus prácticas sostenibles para que cada visitante viva una experiencia responsable con el entorno natural.

Con esta nueva recertificación, Bahia Principe Riviera Maya Resort consolida su posición como un líder en turismo sostenible en México. El logro une el esfuerzo de sus colaboradores, su fundación ecológica y sus aliados institucionales para preservar el patrimonio natural del Caribe Mexicano.