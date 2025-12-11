Baja California Sur confirma continuidad del aprovechamiento turístico Embrace it para viajeros internacionales en 2026

El aprovechamiento turístico Embrace it de Baja California Sur se mantendrá vigente en 2026 con tarifa de $25 dólares

• La iniciativa, respaldada por instituciones gubernamentales y el sector privado, asegura que los visitantes internacionales cumplan con esta obligación legal que financia proyectos de sostenibilidad en el estado.

(11/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) La Paz, México.- El Gobierno de Baja California Sur (BCS) ha confirmado la continuidad del programa de aprovechamiento turístico conocido como Embrace it durante todo el año 2026. La medida se enmarca bajo el concepto de Una Sola Voz, un esquema colaborativo que involucra a instituciones gubernamentales y al sector privado, buscando garantizar la sostenibilidad del destino y la claridad para los visitantes internacionales.

El objetivo principal es asegurar que cada viajero internacional cumpla con su obligación legal de aportar el impuesto destinado a financiar la protección del medio ambiente, la mejora de la infraestructura turística y la promoción de proyectos culturales en todo el estado.

Detalles del Aprovechamiento Turístico Embrace it

Embrace it es un aprovechamiento turístico autorizado legalmente por el Artículo 129 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur. La tarifa actual para 2025 es de 470 pesos mexicanos por persona, equivalente a cerca de $25 dólares estadounidenses, dependiendo del tipo de cambio vigente.

El pago es obligatorio para todos los viajeros internacionales mayores de 12 años que ingresen a BCS por vía terrestre a través de cruces fronterizos, o mediante los aeropuertos de Los Cabos, Cabo San Lucas, La Paz y Loreto.

Proceso de Pago Digital y Obligatorio

El pago debe realizarse de forma exclusiva en línea a través del portal oficial https://embraceit.bcs.gob.mx/, pudiendo completarse antes del viaje o al llegar al destino. Una vez finalizada la transacción, el sistema emite un certificado electrónico que incluye un código QR único. Este certificado puede ser solicitado de manera aleatoria en los aeropuertos y puntos de entrada para verificar el cumplimiento del pago.

Hugo Chapoy Córdova, director de Ingresos de Tourist Tax México, entidad responsable de la administración del sistema digital de pago, aseguró que el compromiso es mantener un proceso seguro, simple y accesible para los turistas. El sistema utiliza tecnología de Travelkore, una plataforma global especializada en la gestión de impuestos turísticos y el cumplimiento regulatorio digital.

Una Sola Voz: Sostenibilidad y Desarrollo

La operación de Embrace it bajo el programa Una Sola Voz articula al gobierno estatal, la iniciativa privada y la industria turística para transmitir un mensaje unificado a los visitantes: «Paga el aprovechamiento turístico y protege Baja California Sur».

Los recursos obtenidos se destinan de manera directa a la preservación del medio ambiente, la optimización de la infraestructura enfocada en el turismo y la ejecución de proyectos sociales y culturales que aseguran la sostenibilidad del destino para los turistas actuales y las futuras generaciones.

Este modelo posiciona a Baja California Sur dentro de la tendencia internacional donde los viajeros participan activamente en la preservación de los destinos que eligen. Según cifras del Grupo Aeroportuario del Pacífico, entre enero y agosto de 2025, Baja California Sur registró la llegada de más de 3,858,600 turistas extranjeros, reflejando un incremento del 0.93% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

