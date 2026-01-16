Barbados fortalece su conexión con América Latina de la mano de Copa Airlines

BTMI amplía conectividad: Barbados ahora es más accesible para los viajeros de LATAM

La Capital Culinaria del Caribe invita a los viajeros a descubrir su vibrante cultura, seguridad y oferta gastronómica premium a través del Hub de las Américas.

(16/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bridgetown, Barbados.- Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) anunció un importante fortalecimiento de su conectividad con América Latina gracias a la ampliación de las operaciones de Copa Airlines. Con cinco vuelos directos semanales desde el Hub de las Américas en Ciudad de Panamá (PTY), la isla se consolida como un destino premium y accesible, ideal para los viajeros de la región que buscan una experiencia caribeña auténtica y segura durante todo el año.

Conectividad estratégica y crecimiento regional

Desde el inicio de sus operaciones en 2018, Barbados ha trabajado de forma constante para facilitar el flujo de visitantes latinoamericanos. Esta estrategia ha dado resultados tangibles: en el último año, la isla registró un aumento del 38% en las llegadas de turistas procedentes de Centro y Sur América. La disponibilidad de cinco frecuencias semanales permite una conexión fluida con los principales mercados de LATAM, justo cuando la región entra en su temporada alta de viajes.

Corey Garrett, Director de Ventas y Marketing para LATAM de BTMI, destacó que este incremento representa un cambio trascendental para el destino. «Nuestro modelo ‘isla inclusiva’ permite a los visitantes disfrutar de alojamientos de lujo mientras exploran libremente la isla: sus playas, su escena culinaria y festivales, todo dentro de un entorno seguro y compacto», afirmó el ejecutivo.

Capital Culinaria y Cuna del Ron

Reconocida mundialmente como la Capital Culinaria del Caribe, Barbados ofrece una propuesta gastronómica que resuena con el paladar latino. Desde puestos de mariscos frescos a la orilla del mar hasta restaurantes de alta cocina, la oferta es diversa y de calidad excepcional. Además, como el lugar de nacimiento del ron, la isla invita a experiencias inmersivas en la Destilería Mount Gay, la más antigua del mundo en su tipo.

La herencia cultural compartida, expresada a través de la música, el baile y festivales coloridos, hace que el destino resulte familiar pero emocionante para los visitantes de la región, quienes valoran los viajes centrados en la cultura y la autenticidad.

Una isla para el movimiento y el bienestar

Para quienes buscan actividades al aire libre, la isla cuenta con rompientes de surf de clase mundial —avaladas por la World Surf League—, buceo en arrecifes de coral y la icónica Harrison’s Cave para los amantes de la espeleología. En el ámbito deportivo, la alianza con el PGA TOUR y sus siete campos de golf de campeonato refuerzan su atractivo para el turismo de nicho.

Por otro lado, la oferta de bienestar incluye spas de lujo con tratamientos inspirados en el océano, retiros de yoga frente al mar y caminatas conscientes por sus jardines botánicos. Estas opciones, sumadas a sus playas vírgenes de aguas cristalinas, posicionan a Barbados como el refugio ideal para parejas, familias y viajeros que buscan reconectar con la naturaleza en un entorno de primer nivel.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: