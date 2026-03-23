El Destino del Mes de Copa Airlines impulsa el turismo en Barbados durante marzo

Copa Airlines destaca a Barbados como su Destino del Mes con tarifas promocionales

• La aerolínea panameña celebra la cultura y gastronomía de la isla caribeña ofreciendo descuentos de hasta el 30% en vuelos desde diversas ciudades de América Latina.

(23/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La aerolínea panameña seleccionó oficialmente a la isla de Barbados como su Destino del Mes de Copa Airlines para marzo de 2026. A través de una campaña estratégica y digital, la compañía busca resaltar los atractivos culturales, gastronómicos y naturales de la isla, facilitando el acceso a este destino caribeño mediante promociones exclusivas.

Detalles de la promoción y conectividad

Durante el resto del mes de marzo, los viajeros podrán acceder a descuentos que oscilan entre el 10% y el 30% en boletos aéreos hacia Bridgetown. La oferta está disponible para compras realizadas hasta el 31 de marzo de 2026, permitiendo realizar el viaje en el periodo comprendido entre el 8 de marzo y el 4 de julio del mismo año, con excepción de fechas restringidas en abril y mayo.

La promoción abarca ciudades clave en la región, incluyendo Ciudad de Panamá, Bogotá, Medellín, Cartagena, Ciudad de Guatemala, Lima, Ciudad de México, Río de Janeiro, São Paulo, Santiago, Santo Domingo, San José, Quito, Buenos Aires, Córdoba y Rosario, entre otras. Esta iniciativa refuerza la posición de Panamá como el principal centro de conexiones para el mercado latinoamericano que busca explorar el Caribe.

Atractivos turísticos de Barbados

Barbados ha experimentado un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes provenientes de América Latina en 2026, gracias a la inversión continua en infraestructura turística. La isla ofrece una combinación de playas de arena suave, sitios declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO y una cultura del ron de clase mundial.

Desde la histórica Bridgetown, que refleja el pasado colonial británico, hasta la costa este ideal para el surf y su reconocida escena gastronómica con restaurantes galardonados, Barbados se consolida como una opción auténtica para los turistas. Con la designación de la isla como el foco principal de la aerolínea este mes, se espera que la conectividad aérea continúe expandiéndose para satisfacer la demanda de los mercados del sur y centro del continente.

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