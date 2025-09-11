La campaña «We Gatherin’ 2025» de Barbados fortalece los lazos culturales con Panamá

Barbados l anza en Colón, una campaña de vallas publicitarias

La campaña «Barbados está llamando» es parte de los esfuerzos continuos de la isla para atraer a visitantes de América Latina, destacando su herencia cultural y las actividades del evento anual «We Gatherin’ 2025».

(11/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de fortalecer los lazos históricos y culturales con la diáspora barbadense, la isla de Barbados ha lanzado una campaña de vallas publicitarias en la provincia de Colón, Panamá. La iniciativa, titulada “Barbados está llamando”, forma parte del programa «We Gatherin’ 2025» y busca conectar a la comunidad panameña con sus raíces en el Caribe.

La campaña fue presentada en un evento cultural organizado por el Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) en colaboración con la Embajada de Barbados en Panamá. Durante el lanzamiento, Corey Garrett, director de BTMI para América Latina, destacó la importancia de honrar el espíritu barbadense que ha enriquecido la cultura de Panamá. “Damos la bienvenida a los descendientes y amigos de Barbados para que se reencuentren, redescubran y experimenten la calidez, la herencia y la vitalidad de nuestra isla natal”, expresó Garrett.

Fortaleciendo lazos culturales

El evento contó con la participación de Su Excelencia Amanda Martínez, nueva Embajadora de Barbados en Panamá, quien resaltó la importancia del intercambio cultural en el fortalecimiento de los lazos entre ambas naciones. “Barbados y Panamá comparten un vínculo arraigado en la historia, pero también viven en el presente”, afirmó la embajadora. Como parte de la celebración, el Grupo Juvenil de Haynesville de Barbados ofreció una vibrante presentación cultural.

La valla publicitaria incluye un código QR que los interesados pueden escanear para tener la oportunidad de ganar un viaje para dos personas a Barbados. Esta promoción es una de las estrategias de la campaña para atraer a los descendientes de la isla y a los viajeros de la región a participar del programa «We Gatherin’ 2025».

Detalles del programa ‘We Gatherin’ 2025’

El programa «We Gatherin’ 2025» es un evento cultural anual diseñado para que tanto residentes como visitantes experimenten la isla de maneras únicas. Cada mes, una de las 11 parroquias de Barbados organiza una serie de eventos, que van desde conciertos de steel pan y calipso en vivo hasta ferias artesanales y festivales gastronómicos. En noviembre, la parroquia de San Miguel acogerá eventos bajo el lema «Comida y Festejos», y la iniciativa culminará con una celebración nacional en el mes de diciembre, titulada «Familia y Amigos».

La iniciativa forma parte de la presencia expandida de BTMI en Panamá, que incluye la apertura de su primera oficina regional en 2023. El incremento en el transporte aéreo a través de Copa Airlines también ha facilitado que los viajeros de toda América Latina puedan explorar la belleza y la hospitalidad de Barbados. Además, la isla caribeña está invirtiendo en nuevos hoteles y eventos deportivos internacionales para consolidarse como un destino atractivo para los viajeros latinoamericanos.