Blue Diamond Resorts anuncia la apertura de Hideaway at Royalton en Montego Bay

Hideaway at Royalton Resorts se ha convertido en sinónimo de vacaciones excepcionales solo para adultos

(15/Nov/2023 – web) Fl., EE.UU. – GLOBE NEWSWIRE – Blue Diamond Resorts, la empresa hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, anunció oficialmente la apertura de Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, mientras da una cálida bienvenida a sus primeros huéspedes. Ubicado en el corazón de Montego Bay, Jamaica, este resort frente al mar exclusivo para adultos cuenta con 352 habitaciones modernas, doce opciones gastronómicas diversas, piscinas impecables, un islote privado y entretenimiento sin fin, fortaleciendo aún más la presencia de Blue Diamond Resorts en Jamaica con cinco propiedades distintas.