Bocas del Toro se posiciona como el destino líder para la reconexión en Semana Santa

• El hotel Nayara Bocas del Toro destaca como la opción de lujo «todo incluido» para adultos interesados en la privacidad y la exploración de arrecifes de coral.

(16/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bocas del Toro, Panamá.- Con la proximidad de la Semana Santa, el archipiélago de Bocas del Toro se consolida como el escenario idóneo para los viajeros que buscan una pausa estratégica que combine el descanso profundo con la inmersión en ecosistemas marinos de alto valor. Este destino caribeño representa una opción equilibrada para quienes desean desconectar de la rutina diaria mediante la exploración de entornos naturales únicos y servicios de hospitalidad de alta gama.

Lujo y privacidad en el Caribe

Para el segmento de adultos que busca una experiencia de lujo bajo el concepto «todo incluido», el hotel Nayara Bocas del Toro sobresale en la región. La propiedad ofrece una variedad de alojamientos que incluyen villas con piscina privada y «casas de árbol», diseñadas para garantizar la privacidad y vistas ininterrumpidas al mar Caribe. Complementando la estancia, el hotel dispone de restaurante, bar y un spa recientemente renovado, donde los visitantes pueden acceder a tratamientos faciales y masajes terapéuticos durante su retiro.

Experiencias de inmersión y sostenibilidad

Jonathan Rojas, Global PR & B2B Marketing Manager de Nayara Bocas del Toro, señaló en tercera persona que la filosofía del hotel se centra en el poder transformador de los entornos naturales. Entre las actividades diseñadas para los huéspedes destacan el snorkel en arrecifes de coral, recorridos en kayak por los manglares y la observación de delfines en su hábitat natural, asegurando siempre que no se altere el equilibrio del ecosistema local.

Exploración del archipiélago

Además de las actividades recreativas, el complejo ofrece tours en barco con capitanes que actúan como guías por las islas más importantes del archipiélago de Bocas del Toro. La oferta se complementa con experiencias temáticas como el tour de cacao y recorridos nocturnos de bioluminiscencia. Rojas puntualizó que la labor de la organización se enfoca en proporcionar herramientas para el descanso efectivo, garantizando que cada experiencia genere un impacto positivo en la memoria de los visitantes y fortalezca la posición de la provincia como un referente de turismo sostenible.

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