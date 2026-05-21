Capacitación especializada fortalece el turismo inclusivo en la República Dominicana para el sector de cruceros

La iniciativa busca dotar al personal turístico de herramientas operativas y de comunicación para elevar la competitividad del destino y satisfacer los estándares internacionales de la industria de cruceros.
Xploratur y Aquila firman alianza estratégica enfocada en el turismo inclusivo en la República Dominicana
• Aquila Center for Cruise Excellence completó un programa de formación especializada para el operador Xploratur con el fin de respaldar el lanzamiento de su nueva división de excursiones accesibles.
(21/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Puerto Plata, República Dominicana.- Aquila Center for Cruise Excellence, entidad que opera como enlace entre las líneas de cruceros y los destinos, completó una capacitación especializada para el operador turístico dominicano Xploratur con el propósito de respaldar el lanzamiento de «Xploratur Access», una nueva división de excursiones accesibles orientada a impulsar el turismo inclusivo en la República Dominicana dentro del mercado de cruceros.
La sesión de capacitación, denominada “Excelencia para todos: Diversidad e inclusión en la experiencia del visitante”, se llevó a cabo en Puerto Plata. Impartida por el equipo de especialistas de Aquila, la jornada se centró en dotar a los guías turísticos, conductores y personal de oficina de las habilidades operativas necesarias para ofrecer experiencias inclusivas de alta calidad que respondan a las expectativas actuales de los viajeros globales.
La directora de impacto, desarrollo y crecimiento de Aquila, Ambra Attus, aplaudió a Xploratur por dar pasos significativos en el desarrollo de experiencias turísticas accesibles y por invertir en su equipo humano para garantizar la excelencia en cada interacción. La ejecutiva declaró que la iniciativa refleja un compromiso claro con la mejora de los estándares de servicio y el fomento de un entorno turístico inclusivo, factores que fortalecen la competitividad del destino a nivel mundial.
Enfoque en las personas y desarrollo operativo
Esta alianza estratégica resalta la filosofía de Aquila de priorizar a las personas, la cual sostiene que la infraestructura y el marketing de un destino son tan sólidos como el personal que le da vida. Durante la sesión de carácter práctico, los participantes aplicaron estrategias orientadas a desenvolverse en situaciones reales, abordando materias clave como la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad en el turismo, así como la comunicación eficaz con visitantes diversos.
Asimismo, el programa formativo incluyó la adaptación del servicio en tiempo real y la gestión de contingencias operativas mediante un enfoque inclusivo. Al integrar estas buenas prácticas, Xploratur adopta el modelo de Laboratorio Vivo de Aquila para apoyar el proceso de mejora continua en la experiencia de los huéspedes de cruceros.
Alineación con las líneas de cruceros
La directora general de Xploratur, Katty Valdez, afirmó que el desarrollo de productos accesibles les permite ofrecer una propuesta de valor alineada con los requerimientos de las corporaciones de cruceros. La directiva señaló que en este proceso han aprendido que la inclusión no se limita a poseer el equipamiento adecuado, sino a la forma en que se hace sentir a las personas en cada interacción, por lo que consideran fundamental la inversión en el capital humano.
Como socio de formación exclusivo de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), Aquila da continuidad a la transferencia de sus más de 35 años de experiencia en operaciones de cruceros para empoderar a las comunidades portuarias y elevar el posicionamiento de los destinos turísticos.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *