Caribbean Cultural Showcase: La gran novedad de Caribbean Week en Nueva York 2025

Nueva York Celebra la Autenticidad Caribeña con el Caribbean Cultural Showcase

(8/May/2025 – web – Panama24Horas) Nueva York, EE.UU.- La Caribbean Tourism Organization (CTO) ha agregado un emocionante evento al programa del Caribbean Week in New York (CWNY) 2025: el Caribbean Cultural Showcase. La celebración de la música, la danza, la gastronomía y el arte caribeño se llevará a cabo el jueves 5 de junio en The Westin New York at Times Square de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Este evento brindará a los asistentes una experiencia inmersiva en la auténtica cultura caribeña, con espectáculos en vivo, degustaciones culinarias y exposiciones de arte de las islas. Además, los visitantes tendrán la oportunidad de ganar viajes a diversos destinos del Caribe y acceder a ofertas turísticas exclusivas disponibles solo durante el evento. Para comprar boletos, visite Caribbean Cultural Showcase.

«Estamos encantados de presentar el Caribbean Cultural Showcase como parte de nuestro programa expandido del Caribbean Week», expresó Dona Regis-Prosper, Secretaria General y CEO del CTO. «Esta nueva incorporación refleja nuestro compromiso con compartir la rica diversidad cultural de nuestra región. Más allá de nuestras playas y paisajes, la herencia caribeña expresada a través del arte, la danza y la gastronomía es un poderoso atractivo para los viajeros que buscan experiencias auténticas».

El tema del CWNY 2025, «Resiliencia caribeña: construyendo el turismo del mañana», se alinea perfectamente con el Caribbean Cultural Showcase, al destacar la cultura regional como un pilar clave en el desarrollo del turismo sostenible. El evento servirá como un puente entre las comunidades de la diáspora caribeña en Nueva York y sus raíces, además de introducir a posibles visitantes a la riqueza cultural del Caribe.