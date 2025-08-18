CARIFESTA XV inicia en Barbados con legado cultural de cinco años

CARIFESTA XV inaugura su edición en Barbados con un legado cultural de cinco años

CARIFESTA XV se inaugura en Barbados con un programa de cinco años que busca fortalecer la cultura y las industrias creativas del Caribe.

El festival CARIFESTA XV destaca la resiliencia del Caribe frente a desafíos naturales, celebrando su creatividad ilimitada.

(18/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Bridgetown, Barbados.- Con el lema “Raíces caribeñas; Excelencia global”, se inaugura esta semana en Barbados la edición número quince del Festival de las Artes del Caribe, CARIFESTA XV, una celebración que va más allá del arte: representa una apuesta estratégica por el futuro cultural de la región.

Del 22 al 31 de agosto, Barbados se convierte en epicentro de la creatividad caribeña. Pero CARIFESTA XV no se limita a los diez días de programación tradicional. Los organizadores han lanzado un ambicioso Programa Legado de cinco años, diseñado para transformar la energía creativa, las alianzas estratégicas y el diálogo cultural en crecimiento sostenible para artistas e industrias culturales de todo el Caribe.

“Durante CARIFESTA XV, nos verán dar vida a nuestra cultura y tradiciones, tanto antiguas como contemporáneas, a través de todo tipo de expresión artística imaginable”, afirmó Carol Roberts, directora del festival.

La convocatoria incluye tanto a asistentes presenciales como a quienes se conectan en línea, en un contexto marcado por la vulnerabilidad regional frente a fenómenos naturales. Para Roberts, celebrar en este momento es una declaración de principios: “Es una poderosa afirmación de nuestra resiliencia inherente y nuestra creatividad ilimitada”.

CARIFESTA XV se consolida así como un espacio de encuentro, expresión y visión compartida, reafirmando el papel del Caribe como referente cultural global.