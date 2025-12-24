La Catedral de Sal de Zipaquirá posiciona a Colombia como destino líder en turismo cultural subterráneo



• Un recorrido artístico y arquitectónico a 180 metros de profundidad consolida a este monumento como un referente internacional frente a íconos como Notre Dame y la Capilla Sixtina.

(24/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Zipaquirá, Colombia.- La Catedral de Sal de Zipaquirá se proyecta ante el mundo como un escenario único que redefine las celebraciones de fin de año, ofreciendo una experiencia a 180 metros bajo tierra que combina historia minera, fe y arquitectura. Este santuario, formado por depósitos de sal con una antigüedad superior a los 200 millones de años, se destaca en el panorama internacional como uno de los centros de culto y turismo subterráneo más impresionantes del planeta. Con 8.500 metros cuadrados de galerías artísticas, el monumento permite un diálogo constante entre la rudeza del trabajo extractivo y la delicadeza de esculturas talladas en sal y mármol.

Reconocimiento entre los grandes íconos del mundo

De acuerdo con diversos rankings internacionales y publicaciones en plataformas globales como Google, la Catedral de Sal de Zipaquirá ocupa el segundo lugar entre los sitios de culto más impactantes del globo. Esta posición la sitúa junto a hitos arquitectónicos de la relevancia de la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi, el Partenón de Atenas, la Catedral de Notre Dame en París y la Capilla Sixtina en el Vaticano. La singularidad de Zipaquirá radica en su ubicación en el interior de las montañas de la capital salinera de Colombia, lo que ofrece un entorno patrimonial y espiritual imposible de replicar en las celebraciones tradicionales al aire libre de otras grandes capitales.

Cultura y proyección internacional de alto nivel

El cierre de 2025 ha estado marcado por una programación cultural diseñada para fortalecer el radar del turismo cultural. En este contexto, el recinto fue sede de festivales de gran formato que incluyeron la participación de la Banda Sinfónica de Zipaquirá y el artista internacional Jorge Celedón. Estos eventos confirman la infraestructura y capacidad del santuario para albergar expresiones artísticas de talla mundial, integrándolas de manera respetuosa con su valor arquitectónico. La gerente de la Catedral de Sal de Zipaquirá, Yenny Páez Sabogal, señaló que la presencia de figuras de alto perfil en este escenario simbólico reafirma la capacidad del destino para dialogar con el mercado global desde la identidad nacional.

Perspectivas de crecimiento hacia 2026

Con esta propuesta de Navidad subterránea, el destino cierra el ciclo anual proyectando una imagen de innovación y autenticidad. La integración de música, arte y espiritualidad bajo tierra no solo enriquece la experiencia de los visitantes nacionales e internacionales, sino que establece una base sólida para el fortalecimiento del impacto internacional en 2026. Zipaquirá se consolida así como un destino global estratégico, preparado para seguir compitiendo en el sector del turismo de alto valor cultural y patrimonial.