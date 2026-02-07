El Carnaval de Martinica 2026 celebra la identidad y tradición del Caribe francés

Vaval y los Diablos Rojos protagonizan el histórico Carnaval de Martinica

• Del 15 al 18 de febrero, la isla caribeña se transforma en un escenario de desfiles y máscaras que fusionan el orgullo comunitario con raíces históricas del siglo XVIII.

(06/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Fort-de-France, Martinica.- La temporada del Carnaval de Martinica regresa oficialmente del 15 al 18 de febrero de 2026, consolidándose como uno de los eventos culturales más significativos del Caribe francés. Durante cuatro días, la isla se convertirá en el epicentro de desfiles, música y tradiciones que, a diferencia de otras festividades globales, mantienen un vínculo profundo con la historia local y la expresión cultural nacida a mediados del siglo XVIII.

Calendario de festividades y simbolismo

El ciclo festivo inicia con el Samedi Gras (Sábado de Carnaval), jornada en la que las reinas de diversos pueblos desfilan por las calles de Fort-de-France. El Dimanche Gras marca uno de los momentos más esperados con la llegada de Vaval, el Rey del Carnaval. La identidad de este personaje se mantiene en estricto secreto hasta el desfile, donde es escoltado por agrupaciones musicales que emplean la sátira local para animar a los asistentes.

El lunes de Carnaval de Martinica destaca por los «mariages burlesques», celebraciones donde se invierten alegremente los roles de género tradicionales, mientras que el martes las calles son tomadas por los Diablos Rojos. Estas figuras, ataviadas con máscaras de espejo y cuernos, simbolizan la abundancia y el conocimiento en medio de una atmósfera de celebración frenética.

Cultura, gastronomía y resiliencia

Muriel Wiltord, Directora para las Américas de la Autoridad de Turismo de Martinica, señaló en tercera persona que este evento representa el corazón de la isla y es una expresión de resiliencia y creatividad compartida. El carnaval no solo ofrece un espectáculo visual de máscaras contemporáneas y tradicionales, como la «Serpiente Roja» de Sylviane Eneleda, sino que es una plataforma para experimentar la danza, la percusión en vivo y la variada gastronomía local.

La celebración concluye el Miércoles de Ceniza con una emblemática procesión en blanco y negro. Este acto final incluye cantos tradicionales y la quema simbólica de Vaval, rito que marca oficialmente el término de las festividades y el inicio del periodo de Cuaresma. Esta tradición combina la participación comunitaria entusiasta con un respeto solemne por el legado histórico que define a la sociedad martiniquesa.