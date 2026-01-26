Centro Aquila para la Excelencia en Cruceros impulsa estrategia de capacitación con propósito en la cumbre FCCA PAMAC

El Centro Aquila para la Excelencia en Cruceros destaca el papel del talento humano en el éxito de los destinos turísticos

• La organización resaltó cómo la capacitación constante reduce riesgos y fortalece la confianza con las líneas de cruceros, citando casos de éxito en el Caribe y Latinoamérica.

(26/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Puerto Cañaveral, Estados Unidos.- El Centro Aquila para la Excelencia en Cruceros reafirmó la importancia de la capacitación especializada para el éxito de los destinos turísticos durante la Cumbre de Cruceros PAMAC 2026 de la Asociación de Cruceros del Caribe de Florida (FCCA). Melanie Colpitts, vicepresidenta de la organización, lideró la presentación ante ejecutivos de la industria y autoridades regionales, subrayando que la formación debe ser un pilar estratégico para gestionar el crecimiento y las expectativas del sector.

Capacitación basada en datos y estrategia

Bajo la premisa “Elevando el nivel: capacitación con propósito”, se expuso que la preparación del personal de primera línea y de los operadores turísticos impacta directamente en la rentabilidad económica y la repetición de visitas. El enfoque propuesto por el Centro Aquila para la Excelencia en Cruceros trasciende los talleres convencionales, integrando evaluaciones de destino y monitoreo continuo para alinear los servicios con los estándares internacionales de las líneas de cruceros.

Desafíos y soluciones para los destinos

Durante las sesiones celebradas a bordo del Carnival Glory, se identificaron brechas críticas en la industria, tales como la inconsistencia en la prestación de servicios, deficiencias en la gestión de capacidad y falta de preparación ante crisis. La hoja de ruta de Aquila ofrece una solución integral que ya ha sido implementada con resultados medibles en destinos como Puerto Rico, Aruba, Colombia y las Islas Caimán, logrando mejoras significativas en la colaboración y la experiencia del visitante.

Liderazgo y alcance global

Con un equipo liderado totalmente por mujeres y un firme compromiso con la diversidad e inclusión, la organización ha formado a más de 2000 profesionales en 140 destinos a nivel mundial. El mensaje central en la reunión PAMAC fue contundente: la inversión en el capital humano, respaldada por datos precisos, es la clave para que los destinos prosperen en el evolucionado entorno del turismo de cruceros.

