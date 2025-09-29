Turismo sostenible de Club Med: el programa Happy to Care integra placer, conciencia y cuidado del planeta

Construcción ecológica y conservación marina: así transforma Club Med el turismo sostenible

• La iniciativa de turismo sostenible de Club Med busca que los viajeros disfruten con conciencia, integrando acciones de conservación ambiental y apoyo a las comunidades locales.

(29/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante el creciente impacto ambiental de los viajes, Club Med ha implementado el programa global Happy to Care, una estrategia que busca integrar la sostenibilidad en todos sus resorts y ofrecer una experiencia de viaje más consciente y responsable. El objetivo es permitir a los viajeros disfrutar sin dejar una huella negativa, convirtiendo cada visita en una oportunidad para la conservación y el apoyo social.

Happy to Care abarca desde la construcción de resorts con criterios ecológicos hasta la reducción de residuos y la implementación de energías limpias, posicionando a Club Med en la vanguardia del turismo sostenible.

Proyectos de Conservación y Vida Marina

El compromiso de Club Med se materializa en proyectos de conservación de la biodiversidad que involucran activamente a los huéspedes y colaboradores. En Bintan, Indonesia, la compañía participa en la liberación de tortugas carey, devolviendo decenas de ejemplares al mar cada temporada.

De manera similar, en Phuket, Tailandia, Club Med opera un vivero de tiburones bambú y organiza talleres educativos en colaboración con la ONG Oceans for All, con el fin de sensibilizar sobre la importancia de proteger la vida marina y garantizar la salud de los ecosistemas.

En la región de Centroamérica y el Caribe, la cadena de resorts también mantiene iniciativas concretas. En Club Med Columbus, Bahamas, se apoya la construcción de viveros de coral para restaurar hábitats marinos. Además, en Michès Playa Esmeralda, República Dominicana, se trabaja con The Peregrine Fund en programas de concientización sobre especies endémicas en peligro de extinción.

Solidaridad y Apoyo a las Comunidades Locales

La solidaridad con las comunidades anfitrionas es un pilar esencial del turismo sostenible que promueve la compañía. En destinos como Cherating (Malasia) y Kabira (Japón), los equipos de Club Med organizan activamente donaciones de alimentos, camas, colchones y artículos de primera necesidad a orfanatos, escuelas y fundaciones sociales, demostrando el potencial del turismo responsable como motor de desarrollo local.

Además de las iniciativas permanentes, la compañía celebra anualmente la Green Week, una semana dedicada a la sostenibilidad en todos sus resorts, con actividades educativas y participativas centradas en temas como la reducción de plásticos, el desperdicio de alimentos, la cultura local y la vida silvestre.

Compromiso con la Eficiencia y la Reducción de Residuos

El programa Happy to Care también se enfoca en la eficiencia operativa. Varios resorts aplican ya estrategias de eficiencia energética, la eliminación progresiva de plásticos de un solo uso, y programas de compostaje y de reducción de desperdicios alimentarios.

Según un portavoz de la compañía, “En Club Med creemos que viajar no solo es descubrir el mundo, sino también aprender a cuidarlo. Con Happy to Care transformamos la experiencia turística en un movimiento global que combina placer y conciencia… Queremos que cada huésped disfrute de su estancia con la certeza de estar dejando un impacto positivo en la naturaleza y en las comunidades locales”.

Club Med impulsa una nueva visión del turismo donde la sostenibilidad se integra en el disfrute vacacional, invitando a sus viajeros a ser parte de un movimiento global, más consciente, humano y responsable.