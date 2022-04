Club Med lanza iniciativas de sostenibilidad en apoyo a la industria turística mundial

Iniciativas para abordar los desafíos sociales y ambientales de la industria de viajes

(26/Abr/2022 – web) Ciudad de Panamá, Panamá.- Club Med, el pionero del concepto de todo incluido durante más de 70 años, se enorgullece en anunciar nuevas iniciativas que continuarán acelerando sus esfuerzos de sostenibilidad en curso diseñados para abordar los desafíos sociales y ambientales que enfrenta la industria turística mundial.

Desde su inicio, Club Med ha mantenido una fuerte creencia de que las experiencias memorables nunca deben vivirse a expensas de los demás o de la naturaleza. A lo largo de su reputada práctica de ser responsablemente pionero en nuevos destinos, los valores fundamentales de la marca se han definido como pilares clave del turismo sostenible: construir resorts que se mezclen armoniosamente con la naturaleza, controlar el tratamiento del agua y la gestión de residuos, estar atentos con el uso de la energía y el agua, y participar en la solidaridad local.

Nuevos compromisos de responsabilidad social de Club Med

Incorporando la creencia central de la marca de que su visión pionera viene con la responsabilidad innata de respetar los países en los que se encuentran sus resorts, así como sus comunidades, paisajes y recursos, Club Med pronto verá las siguientes iniciativas ecológicas en sus resorts en América del Norte, el Caribe y México:

1. Beyond Meat®: A partir de este mes, los populares productos a base de plantas de Beyond Meat, incluidos Beyond Burger® y Beyond Sausage®, estarán disponibles para los huéspedes en el eco-chic Club Med Michès Playa Esmeralda, el primer y único resort en la región de Miches, República Dominicana. Se espera que estas opciones de proteínas deliciosas, nutritivas y sostenibles se implementen en todos los resorts norteamericanos de Club Med para fines de 2022. Según un análisis del ciclo de vida realizado por la Universidad de Michigan, producir la Hamburguesa Beyond original utiliza un 99% menos de agua, un 93% menos de tierra, un 46% menos de energía y genera un 90% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que producir una hamburguesa de carne de res estadounidense de 1/4 de libras.

2. Composta orgánica con Grogenics y The Ocean Foundation: Grogenics y The Ocean Foundation, ambos con misiones para conservar la diversidad y abundancia de la vida marina, se están asociando con Club Med para abordar una gran cantidad de preocupaciones para las comunidades costeras en el Caribe, como el sargazo. Este año, pondrán a prueba el primer proyecto de este tipo en la República Dominicana cosechando sargazo de la playa del Club Med Michés Playa Esmeralda y reutilizándolo para compostaje en el lugar y jardinería regenerativa. Este compost orgánico, que utiliza el secuestro de carbono, eventualmente se pondrá a disposición de las granjas locales de la región.

3. Esfuerzos de energía renovable: Después de la instalación de paneles solares en 2019 en Club Med Punta Cana en un esfuerzo por reducir el consumo de energía, se instalará un segundo despliegue de paneles solares a finales de este año en Club Med Michès Playa Esmeralda.

4. Bye-Bye Plastics: Siguiendo el compromiso de toda la compañía de reducir y eventualmente eliminar todos los productos de plástico de un solo uso, todas las botellas de agua de plástico en Club Med Cancún se reemplazarán gradualmente hasta 2022 con botellas de agua de vidrio.

Una empresa pionera con una visión responsable

En 1978, la Fundación Club Med, una de las primeras fundaciones corporativas creadas por una empresa, se desarrolló para contribuir a la preservación de la biodiversidad y mejorar la vida de los niños mediante el apoyo a escuelas locales, orfanatos y programas de ocio para jóvenes vulnerables. En 2019, Club Med lanzó su programa «Happy to Care«, que presenta una serie de compromisos dedicados al turismo responsable y aborda una serie de cuestiones como las certificaciones ecológicas, la eliminación de plásticos de un solo uso, la gestión de la energía, el desperdicio de alimentos, el bienestar animal, la preservación cultural y el desarrollo local. Las iniciativas promulgadas en el marco de este programa incluyen:

Certificación Green Globe de todos los resorts Club Med en América del Norte y el Caribe; el nuevo Club Med Québec solicitará la certificación a finales de este año.

➡ La infraestructura de los dos resorts más nuevos de la marca, Club Med Michès Playa Esmeralda y Club Med Québec, se están sometiendo a una serie de evaluaciones para obtener sus certificaciones BREEAM.

➡ Combatir el desperdicio de alimentos a través del desarrollo de programas de desperdicio de alimentos, como una asociación con Solucycle en el nuevo Club Med Québec, que convierte los residuos orgánicos en fuentes de energía renovables.

➡ Priorización del abastecimiento local como Club Med Québec, que obtiene el 80% de sus productos alimenticios de Canadá y el 30% de las granjas dentro de las 62 millas del complejo, y Club Med Michès Playa Esmeralda, que obtiene café, cacao y productos de granjas locales.

➡ Proteger las especies silvestres y apoyar la preservación de la biodiversidad a través de asociaciones ambientales con empresas como el Fondo de Arrecifes de Las Islas Turcas y Caicos, la Sociedad Oceanográfica de Florida, el Fondo Peregrino y SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México).

➡ Creando la colección Club Med RecycleWear, un uniforme del personal, así como un producto boutique hecho de plástico reciclado, que ha reciclado más de 2 millones de botellas de agua de plástico desde su implementación en 2019.

➡ Club Med es miembro fundador de PROMICHES, la asociación hotelera y turística de Miches El Seibo dedicada al desarrollo sostenible de la región.

Mirando hacia el futuro

Los resorts norteamericanos de Club Med continuarán viendo más opciones de menú ecológico con proteínas de origen vegetal y un aumento en los productos locales y orgánicos. Club Med North America también ha establecido el objetivo de obtener café 100% de comercio justo para 2023 y huevos 100% libres de jaulas para 2025. Lea más sobre los esfuerzos de RSE anteriores, en curso y futuros de Club Med aquí.

