CMEx reconoce a líderes de Aruba, Martinica y Puerto Rico en sus premios de 2025

Anunciados los galardonados del Premio de Liderazgo 2025 de CMEx

CMEx ha completado la lista de homenajeados para sus Premios de Liderazgo 2025, añadiendo a tres figuras clave del Caribe de los sectores de turismo y cultura.

Caribbean Media Exchange (CMEx) ha finalizado la lista de galardonados para su ceremonia anual de premios, destacando a influyentes personalidades del Caribe.

(08/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Scotch Plains, Nueva Jersey.- El Caribbean Media Exchange (CMEx) ha finalizado la lista de homenajeados para los Premios de Liderazgo CMEx 2025. La organización ha sumado a tres nuevos y distinguidos líderes del Caribe, reconociendo su labor en el fortalecimiento de la región. Los galardonados adicionales son la coreógrafa y directora artística Carole Alexis de Martinica, Ronella Croes, directora ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba, y Clarisa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA).

Estos tres nuevos nombres se unen a una impresionante lista de figuras ya anunciadas. Entre los homenajeados se encuentran Dave Chang de Carnival Cruise Line; May-Ling Chun, directora de Turismo de San Martín; y Muryad de Bruin, de la Oficina de Turismo de Curazao. También serán reconocidos Loreto Duffy-Mayers de Barbados, Janelle Hopkin de Granada y Shomari Scott de Health City Cayman Islands, entre otros líderes del turismo, los medios de comunicación y los negocios.

Bevan Springer, presidente de CMEx, destacó que los homenajeados «encarnan el espíritu de liderazgo, innovación y servicio que define lo mejor del Caribe». Resaltó el profundo impacto de su trabajo en diversos campos, desde el turismo y los negocios hasta la cultura y el desarrollo comunitario.

Turismo en el Caribe se recupera a niveles récord: Turismo en el Caribe se recupera a niveles récord

Los Premios de Liderazgo CMEx están diseñados para honrar a personas con trayectorias destacadas en la hospitalidad, el turismo, el marketing de destinos y las relaciones públicas. La ceremonia, que se llevará a cabo durante un almuerzo, reunirá a importantes actores de la industria turística, líderes empresariales, profesionales de los medios y activistas. Este evento no solo servirá para celebrar a los galardonados, sino también como una plataforma para el networking y el compromiso con un futuro próspero para el Caribe.

Los premios de este año están patrocinados por Carnival Corporation & plc, Chukka Caribbean Adventures y Nassau & Paradise Island Promotion Board. Las ganancias generadas se destinarán a iniciativas educativas que buscan empoderar a los jóvenes y a los profesionales del turismo en la región caribeña.

Foto: De izquierda a derecha: Carole Alexis de Martinica, Ronella Croes de Aruba y Clarisa Jiménez de Puerto Rico, recientemente nombradas homenajeadas para los Premios de Liderazgo CMEx 2025.