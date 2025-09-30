Coffee Party Marriott Medellín: el tardeo más exclusivo de El Poblado regresa este miércoles

El plan trendy de mitad de semana: Coffee Party Marriott Medellín con barra libre de café y bocados por $60.000

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Medellín, Colombia.- Este miércoles 1 de octubre, el Marriott Medellín se prepara para recibir a locales y visitantes en Coffee Party Marriott Medellín, un tardeo diseñado para romper la rutina de mitad de semana y celebrar la riqueza del café colombiano. El evento, que se realizará de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en el corazón de El Poblado, promete una experiencia sensorial completa con bebidas ilimitadas, gastronomía y música.

Por una tarifa de $60.000 por persona, los asistentes podrán disfrutar de una barra abierta de café y bocados, recorriendo los diferentes ambientes del hotel que incluyen los restaurantes The Market, Circo, Tanoshii y The Coffee Corner. La intención es crear un ambiente relajado donde los invitados puedan disfrutar sin prisas ni formalidades.

Una Fiesta de Sabores y Aromas

La propuesta central de Coffee Party Marriott Medellín gira en torno a la versatilidad del café colombiano. En alianza con Café La Manchuria, el evento garantizará la autenticidad en cada taza, ofreciendo hasta 10 versiones distintas de café.

Los asistentes podrán probar desde un espresso intenso o lattes con arte en la espuma, hasta mezclas frías infusionadas con especias o flor de Jamaica, y filtrados con notas frutales. Además, el chef ejecutivo de Marriott Medellín, Mariano Bambacci, destacó que el concepto busca ser sencillo y enfocado en la calidad. “La idea es sencilla: café bueno, música que anima y gente con ganas de pasarla bien. Lo demás fluye solo”, comentó Bambacci.

Bocados sin Límite y Ambiente Social

El componente gastronómico es un punto clave de la experiencia. La barra de bocados se mantiene activa, ofreciendo una variedad de opciones saladas y dulces que combinan técnicas internacionales con ingredientes locales, todo disponible para servirse cuantas veces el antojo lo permita.

Para complementar la oferta, el ambiente estará a cargo de un DJ en vivo que se encargará de mantener la energía y la buena vibra. La experiencia se complementa con dos horas de parqueadero gratuito, asegurando que los asistentes puedan concentrarse únicamente en el disfrute del café y la compañía.

El Marriott Medellín invita a la comunidad a marcar el miércoles 1 de octubre en el calendario para este tardeo único, ideal para socializar y descubrir el café colombiano en primera persona. Aunque no es necesario ser huésped, se sugiere realizar reservaciones anticipadamente para asegurar el cupo.