Estudiantes de tres países avanzan a la etapa final del concurso regional de turismo de la CTO

Los equipos finalistas expondrán ideas de negocios listas para la inversión corporativa en un encuentro internacional enfocado en el desarrollo sostenible y el crecimiento económico comunitario.
El concurso regional de turismo definirá sus ganadores con propuestas sostenibles en Nueva York
• Estudiantes procedentes de las Islas Vírgenes Británicas, Santa Lucía y las Islas Turcas y Caicos clasificaron a la última fase del certamen organizado por la Organización de Turismo del Caribe.
(28/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bridgetown, Barbados.- La Organización de Turismo del Caribe (CTO) anunció que estudiantes de las Islas Vírgenes Británicas, Santa Lucía y las Islas Turcas y Caicos han avanzado a la etapa final del Concurso Regional de Turismo de Nueva Generación 2026. Este certamen se llevará a cabo en el marco de las actividades de la Semana del Caribe en Nueva York. La final en vivo se desarrollará en las instalaciones del InterContinental New York Times Square el jueves 4 de junio de 2026, espacio donde los grupos finalistas sustentarán propuestas de negocios turísticos de carácter práctico y adaptadas para la inversión, estructuradas con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible y generar ingresos viables en beneficio de las comunidades caribeñas.
Esta muestra forma parte de las estrategias generales de la CTO para involucrar a la juventud, ofreciendo un entorno propicio para que los profesionales emergentes del sector investiguen, colaboren y estructuren soluciones innovadoras ajustadas al panorama cambiante del turismo regional. El concurso regional de turismo convoca a equipos de educación superior provenientes de universidades y centros de enseñanza técnica de los países miembros de la organización para formular proyectos con un elevado potencial de impacto social, económico y ambiental positivo. La evaluación de los trabajos finalistas se fundamenta en variables de innovación, viabilidad operativa, sostenibilidad y la contribución directa al fortalecimiento turístico de la región.
Innovación y conexión intersectorial
La Secretaria General y Directora Ejecutiva de la CTO, Dona Regis-Prosper, expuso en tercera persona que mediante esta competencia se generan oportunidades significativas para que los jóvenes caribeños adquieran aprendizajes, ejerzan liderazgo y muestren sus capacidades en un escenario de escala regional. La directora ejecutiva puntualizó que la jornada final servirá para visibilizar ideas innovadoras y planes prácticos orientados a forjar un futuro turístico caracterizado por una mayor resiliencia, inclusión y sostenibilidad en el Caribe.
La edición del año 2026 se fundamenta en la temática central del turismo innovador mediante la conexión de sectores para alcanzar un crecimiento sostenible. Bajo esta premisa, se desafió a las agrupaciones estudiantiles a demostrar de qué manera el turismo puede enlazarse con otros rubros de la economía para robustecerlos. Las propuestas presentadas se agruparon en cuatro líneas principales: el Centro de Turismo Creativo del Caribe, enfocado en la economía naranja y las experiencias culturales; el Centro Digital de Turismo del Caribe, basado en el uso de realidad aumentada, realidad virtual e inteligencia artificial; el Centro de Turismo de la Economía Verde y Azul del Caribe, orientado a la conservación de la naturaleza; y el Centro de Ciudades para el Turismo Sostenible del Caribe, un esquema urbano centrado en las pequeñas y medianas empresas.
Equipos clasificados y respaldo internacional
Los grupos que alcanzaron la fase final son los representantes de las Islas Vírgenes Británicas del H. Lavity Stoutt Community College, integrado por Adrianne Thomas, Auri-Ana El Shabazz y Naomi Onwufuju con un proyecto de economía azul y verde; el colectivo de Santa Lucía conformado por Jeanic Polius, Nadira Ragunanan y Nathan Marius en representación del Sir Arthur Lewis Community College y Monroe University con una propuesta de turismo creativo; y la delegación de las Islas Turcas y Caicos del Turks and Caicos Community College, compuesta por Aaron Robinson, Treneice Reid y Jemima Mesidor con un enfoque de economía azul y verde.
El desarrollo del Nex-Gen Tourism Showcase cuenta con el patrocinio principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Fundación del Grupo Royal Caribbean como patrocinador presentador. Al respecto, la representante del BID en Barbados, Carina Cockburn, detalló en tercera persona que la colaboración con la CTO se consolida durante este evento al transformar las ideas audaces en impactos reales para la zona. La funcionaria del organismo multilateral manifestó que el respaldo a la innovación estudiantil fortalece la resiliencia de los destinos y conecta a los jóvenes emprendedores con mercados, mentorías y experiencias de campo. Cockburn señaló que el programa se alinea con las directrices del banco para fomentar el desarrollo de habilidades profesionales y promover un crecimiento económico que respete la naturaleza regional.
Finalmente, la muestra de la CTO mantiene el objetivo de estimular la creatividad competitiva, promoviendo tanto la investigación académica como la aplicación práctica de conocimientos adquiridos en el aula de clases frente a los desafíos reales del mercado laboral, contribuyendo de este modo a robustecer el prestigio internacional del Caribe como un destino de clase mundial.
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