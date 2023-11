Conexión, el exclusivo tratamiento de bienestar en Seishua Spa, Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida

Equilibrio perfecto entre bienestar y relajación en Seishua Spa

(9/Nov/2023 – web) Santa Marta, Colombia.- Noviembre es un mes para transformar tu piel y rejuvenecer tu cuerpo con el exclusivo tratamiento ‘Conexión’ que Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida ha creado Sieshua Spa para lograr el equilibrio entre cuerpo y espíritu, justo a los pies de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Nuestro exclusivo tratamiento ‘Conexión’ es la oportunidad que has estado esperando para consentirte y restaurar tu vitalidad”, aseguró Natalia Ortiz Ovalle, Director of Sales and Marketing, Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida. “Es una experiencia diseñada para lograr armonía y equilibrio en un entorno de total relajación, recargar energías y atraer la prosperidad”.

‘Conexión’ es un paquete especial de 60 minutos que te brinda una maravillosa experiencia de rejuvenecimiento y cuidado personal, incluyendo dos reconfortantes masajes corporales Seishua y dos mascarillas faciales hidratantes, así como 2 copas de espumoso para celebrar en pareja o con tu ser más querido. Tarifa: $380.000.

SEISHUA SPA: BIENESTAR Y RELAJACIÓN

«Abierto a todos los visitantes, Seishua Spa es un lugar que te transportará a un mundo de bienestar. Ofrecemos exfoliantes vigorizantes, terapias corporales, aromaterapia y tratamientos faciales, todo ello en una atmósfera elegante con interiores minimalistas y grandes ventanales con vistas a la reserva natural de Playa Dormida», señaló Ortíz.

Con 4 salas de tratamiento individuales, Seishua Spa ofrece masajes profundamente relajantes a través de diversos elementos restauradores e incorpora una combinación de técnicas y tratamientos faciales, hidroterapia y exfoliaciones corporales para rejuvenecimiento y cuidado corporal.

Además de una sala de relajación, Seishua Spa cuenta con 2 baños turcos, un jacuzzi climatizado en la terraza, una sala dúo para parejas y duchas frescas que llevan a las personas a un viaje de cuidado y amor propio.

