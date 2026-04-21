Connect Barbados 2026 potenciará el turismo mediante la cultura y la colaboración

Barbados Tourism Marketing Inc. organiza una plataforma estratégica de negocios que conectará a turoperadores internacionales con actores locales del 23 al 26 de junio.
BTMI anuncia la conferencia Connect Barbados 2026 en el Hilton Barbados Resort
• Bajo el lema “Arraigado en la Cultura, Impulsado por la Colaboración”, el evento reunirá a líderes globales del sector para fortalecer el producto turístico de la isla.
(21/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bridgetown, Barbados.- La organización Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) anunció oficialmente la realización de Connect Barbados 2026, el encuentro de negocios turísticos (B2B) más importante de la isla. El evento se llevará a cabo del 23 al 26 de junio de 2026 en las instalaciones del Hilton Barbados Resort, consolidándose como un espacio fundamental para el intercambio comercial y la promoción del destino.
Cultura y alianzas estratégicas
La edición de este año se desarrolla bajo el lema “Connect Barbados 2026; Arraigado en la Cultura, Impulsado por la Colaboración”. Esta temática rinde homenaje al 60.º aniversario de la independencia de la nación y resalta el compromiso del país con la excelencia turística y la cooperación internacional. La conferencia convoca a operadores turísticos, aerolíneas, agencias de viajes, socios de la industria de cruceros y medios de comunicación, quienes interactuarán con proveedores locales para impulsar el crecimiento empresarial.
Andrea Franklin, Directora Ejecutiva de BTMI, explicó que este encuentro representa un referente anual para las alianzas globales de la isla. En sus declaraciones, la ejecutiva destacó que la plataforma crea oportunidades de alto valor para fortalecer la posición de Barbados en el mercado internacional y generar beneficios sostenibles a largo plazo para toda la industria local.
Programa y reconocimientos especiales
La agenda de Connect Barbados 2026 contempla una estructura dinámica que incluye reuniones de negocios previamente programadas, visitas de inspección a sitios de interés y experiencias directas en el destino. Además, se realizarán paneles de discusión enfocados en las tendencias actuales de la industria turística, así como eventos de networking diseñados para mostrar la riqueza cultural barbadense.
Un componente relevante de esta edición será la entrega de los Connect Barbados Media and Trade Awards. Estos galardones están destinados a reconocer la excelencia en la narrativa turística y la fotografía, así como el desempeño sobresaliente de los socios de viajes. Con estos premios, la organización busca celebrar las contribuciones que incrementan la visibilidad de Barbados en los mercados externos y refuerzan la importancia de las relaciones comerciales orientadas a resultados tangibles.
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