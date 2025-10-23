Los Cabos tendrá ruta directa desde Panamá con Copa Airlines a partir de diciembre de 2025

Copa Airlines estrena la primera ruta directa P anamá L os C abos, uniendo a M éxico con L atinoamérica

(23/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y Copa Airlines han anunciado la inauguración de una nueva ruta directa Panamá Los Cabos, que comenzará a operar el 4 de diciembre de 2025. Este nuevo servicio aéreo será la primera conexión directa entre este destino turístico mexicano y el resto de Latinoamérica, consolidando a Panamá como un hub estratégico esencial para el turismo regional.

Conectividad Estratégica y Flujo de Turistas

La ruta operará con tres frecuencias semanales: lunes, jueves y sábado, utilizando aeronaves Boeing 737-800 de Copa Airlines. El objetivo es movilizar a más de 25,000 turistas anualmente. Este significativo flujo de pasajeros no solo beneficiará directamente a Los Cabos, sino que también facilitará el acceso a viajeros provenientes de más de 20 destinos en Centro y Sudamérica, gracias a la conexión eficiente que ofrece el Hub de las Américas® de Copa Airlines en la Ciudad de Panamá.

La decisión de establecer esta ruta directa se basa en la creciente demanda de los viajeros latinoamericanos, con Colombia destacándose como uno de los principales mercados emisores hacia Los Cabos en 2024. Al aprovechar la ya robusta conectividad entre Sudamérica y Panamá, esta nueva conexión aérea permitirá a miles de viajeros acceder al destino de lujo, naturaleza y bienestar de una manera más cómoda y eficiente.

“En Copa Airlines, estamos comprometidos con expandir nuestra red y ofrecer a nuestros pasajeros nuevas y emocionantes opciones de viaje. La adición de Los Cabos a nuestro portafolio de destinos demuestra la importancia de este mercado. Esta ruta no solo acortará las distancias, sino que también consolidará a Panamá como un punto de conexión indispensable para el turismo en las Américas”, comentó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Crecimiento Turístico en Panamá y Atractivo de Los Cabos

La llegada de esta nueva ruta coincide con un escenario positivo para el turismo panameño. Cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá indican que, de enero a julio de 2025, la llegada de visitantes internacionales al país reportó un aumento del 4.3% en comparación con el mismo período de 2024. Adicionalmente, los ingresos generados por el turismo crecieron un notable 8.3%, alcanzando los $3,868.6 millones de dólares.

Los Cabos, ubicado en la punta de la Península de California, es reconocido mundialmente por su impresionante paisaje desértico, sus resorts de lujo, una vibrante oferta gastronómica y actividades al aire libre. La nueva conexión directa hará más accesible este destino, famoso por sus complejos turísticos galardonados, campos de golf y torneos de pesca deportiva, para el viajero panameño y latinoamericano.

“Esta nueva ruta es un hito para Los Cabos, ya que nos permitirá fortalecer nuestra presencia en mercados clave de Latinoamérica, y por supuesto, expandir la oferta para que cada vez más panameños nos visiten”, afirmó Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Esponda destacó que la alianza con Copa Airlines no solo beneficia a los visitantes, sino que también promueve el intercambio cultural y económico en la región.