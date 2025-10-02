El Courtyard by Marriott Guyana se posiciona como una base estratégica para viajeros de negocios y ecoturismo

Courtyard by Marriott Guyana debuta con la apertura de un hotel cerca del Aeropuerto Cheddi Jagan

• El nuevo hotel de 150 habitaciones está estratégicamente ubicado para apoyar el creciente sector energético y el ecoturismo de Guyana, ofreciendo a los viajeros modernos espacios diseñados para la productividad y el equilibrio.

(02/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Timehri, Guyana.- Courtyard by Marriott, marca reconocida para viajeros ambiciosos, ha anunciado la apertura del Courtyard by Marriott Guyana Cheddi Jagan International Airport, lo que constituye el debut de la marca en el país y un hito para Marriott International en la región. El nuevo hotel de 150 habitaciones está ubicado estratégicamente a pocos minutos del principal aeropuerto internacional de Guyana.

La propiedad, en Timehri, a las afueras de la capital, Georgetown, está diseñada para satisfacer las necesidades de los viajeros modernos, sean de negocios o de placer. Los huéspedes tienen a su disposición habitaciones cuidadosamente diseñadas, áreas sociales acogedoras y espacios de trabajo flexibles, que les permiten mantenerse productivos, conectados y en equilibrio.

Brian King, presidente de Marriott International en el Caribe y Latinoamérica, afirmó que el debut de la marca en el país refleja el compromiso de la compañía con la expansión en destinos de alto potencial. “Esta apertura no solo mejora la conectividad para los viajeros internacionales, sino que también respalda el creciente panorama turístico y empresarial de Guyana con una experiencia hotelera confiable y moderna”, aseveró.

Servicios de alta calidad y estrategia de crecimiento

El Courtyard by Marriott Guyana ofrece a sus huéspedes Wi-Fi de cortesía en toda la propiedad, un gimnasio moderno y espacios versátiles para reuniones. Adicionalmente, cuenta con The Bistro, el concepto de restaurante insignia de la marca que ofrece opciones saludables para el desayuno, cócteles al atardecer y sabores locales.

Guyana, conocida por su rica biodiversidad, sus exuberantes selvas tropicales y su auge en el sector energético, se está estableciendo rápidamente como un centro de ecoturismo y negocios internacionales. La ubicación del hotel lo posiciona como una base ideal para explorar las maravillas naturales del país y realizar actividades comerciales.

La inauguración de este hotel es parte de la estrategia de crecimiento más amplia de Marriott International en Guyana, que incluye cinco propiedades adicionales en desarrollo bajo marcas como Four Points, AC Hotels, Residence Inn y Sheraton. Los huéspedes pueden disfrutar de los beneficios de Marriott Bonvoy, el galardonado programa de viajes de Marriott International, ganando o canjeando puntos por estadías y otras experiencias.