Sudamérica impulsa la diversificación y expansión del turismo caribeño

La Organización de Turismo del Caribe reportó un incremento del 2,5% en llegadas internacionales, consolidando la recuperación de la región pese a los desafíos económicos y climáticos globales.
El turismo caribeño alcanza cifra récord de 35 millones de visitantes en 2025
• Con un crecimiento histórico en el sector de cruceros y el repunte del mercado sudamericano, el Caribe proyecta un avance sostenido para el cierre de 2026.
(02/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bridgetown, Barbados.- El turismo caribeño mantuvo una trayectoria de crecimiento resiliente durante el año 2025, registrando un aumento del 2,5% en las llegadas de turistas internacionales con pernoctación. Según datos de la Organización de Turismo del Caribe (CTO), la región recibió un estimado de 35 millones de visitas, lo que representa aproximadamente 900.000 turistas adicionales en comparación con el ciclo anterior y supera los niveles registrados antes de la pandemia en 2019.
Resiliencia ante desafíos globales
Aliyyah Shakeer, directora de investigación de la CTO, destacó que el sector demostró una capacidad de adaptación constante frente a un entorno complejo marcado por tensiones geopolíticas, fluctuaciones económicas en mercados emisores y fenómenos climáticos como el huracán Melissa. Shakeer atribuyó estos resultados positivos a las inversiones estratégicas en infraestructura, los esfuerzos de marketing y las mejoras en la conectividad aérea que fortalecieron la competitividad regional.
El comportamiento anual mostró variaciones significativas: tras una leve contracción en el primer trimestre, las llegadas repuntaron con crecimientos del 5% y 5,6% en el segundo y tercer trimestre, respectivamente. Los picos de demanda se concentraron en marzo, julio y diciembre, meses en los que el flujo de visitantes osciló entre 2,1 y 3,5 millones. Destinos como Guyana, Dominica, Curazao y San Vicente y las Granadinas lideraron el crecimiento gracias a la diversificación de sus productos turísticos.
Dinámica de los mercados emisores
Estados Unidos se consolidó nuevamente como el principal mercado de origen con 17 millones de visitantes, pese a mostrar un comportamiento irregular por la cautela de los consumidores. En contraste, las llegadas desde Canadá y Europa experimentaron descensos del 5,3% y 3,3% debido al incremento en los costos de viaje. No obstante, Sudamérica emergió como el mercado de mayor crecimiento con un aumento del 23,7%, impulsado por una mejor conectividad y campañas dirigidas que aportaron 2,4 millones de turistas a la región.
En el ámbito intrarregional, se observó una mejora del 5,1%, aunque factores como los altos costos de transporte siguen limitando su potencial. Por su parte, el sector hotelero presentó resultados mixtos; mientras la ocupación descendió ligeramente al 63,7%, la tarifa media diaria (ADR) se elevó a 350,37 dólares, permitiendo un incremento modesto en los ingresos por habitación disponible (RevPAR).
Expansión del sector de cruceros y perspectivas
El turismo de cruceros registró un desempeño sobresaliente con un aumento del 5,2%, alcanzando 35,5 millones de visitas, cifra que supera en un 16,7% los niveles de 2019. Bahamas se mantuvo como el líder del segmento con un récord de 10,7 millones de arribos. Este crecimiento fue impulsado por la ampliación de itinerarios y la modernización de la infraestructura portuaria en toda la cuenca del Caribe.
Para el año 2026, la CTO mantiene una perspectiva cautelosamente optimista, proyectando un crecimiento de entre el 3% y 4% en turistas de pernoctación y de hasta un 7% en cruceros. Dona Regis-Prosper, Secretaria General de la organización, enfatizó la necesidad de evitar la autocomplacencia y llamó a fortalecer la colaboración regional para enfrentar las incertidumbres globales, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible y regenerativo que beneficie a las economías locales.
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