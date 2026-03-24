Air Europa consolida vuelo diario tras repunte del turismo europeo en Panamá

El turismo europeo hacia Panamá registra un crecimiento del 40%

• Panamá se posiciona como destino final predilecto para el turismo europeo, con un aumento significativo de pasajeros que eligen quedarse en el país.

(24/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El turismo europeo hacia Panamá experimenta un notable dinamismo al cierre del último ciclo anual. Durante el año 2025, el volumen de pasajeros procedentes de Europa que seleccionaron al país como su destino final creció un 40% en comparación con el periodo anterior. Esta tendencia ha permitido la consolidación de la operación diaria de la aerolínea Air Europa en su ruta entre Madrid y Ciudad de Panamá.

Consolidación de frecuencias y conectividad regional

Imanol Pérez, director comercial de Air Europa, detalló que este incremento es particularmente relevante debido a que se trata de viajeros con estancia permanente en el país, quienes no utilizan el territorio únicamente como punto de conexión hacia otros destinos de América. El ejecutivo señaló que el principal reto de la compañía ha sido la transición de cuatro frecuencias semanales a un vuelo diario, objetivo que actualmente se centra en mantener niveles de ocupación óptimos y tarifas competitivas en las siete frecuencias vigentes.

La operación de la aerolínea en el istmo se beneficia de una red que abarca más de 40 destinos en el continente europeo conectados a través de su hub en Madrid. Esta estructura logística facilita que ciudadanos de España, Francia, Italia y Alemania, identificados como los principales mercados emisores, lleguen a Panamá de manera eficiente.

Preferencias y nuevos destinos de interés

De acuerdo con los reportes de la aerolínea, si bien la Ciudad de Panamá y el Canal de Panamá se mantienen como los atractivos tradicionales, el turismo europeo muestra un interés creciente por destinos de naturaleza y cultura como Bocas del Toro y Boquete. Estas locaciones han ganado protagonismo en los itinerarios de quienes buscan experiencias auténticas y destinos menos masificados, alineándose con las nuevas tendencias de viaje globales.

Además del turismo recreativo, la conectividad aérea está potenciando el segmento de reuniones y eventos (MICE). En el marco de su 40.º aniversario a nivel global y siete años de presencia en el mercado panameño, Air Europa reafirma a Panamá como un punto estratégico en su visión de ser la aerolínea preferente entre Europa y América Latina. Pérez concluyó que la demanda en esta ruta se muestra cada vez menos estacional y más equilibrada durante todo el año, reflejando una evolución estable en el tráfico transatlántico.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: