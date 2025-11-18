Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana recibe el crucero ‘Hanseatic Inspiration’ con turistas europeos

Crucero ‘Hanseatic Inspiration’ arriba a Isla Iguana con 158 turistas internacionales



• El crucero de bandera maltesa ‘Hanseatic Inspiration’ atracó en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, en Los Santos, con 158 turistas de diversas nacionalidades europeas.

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- Un total de 158 turistas de distintas nacionalidades a bordo del crucero ‘Hanseatic Inspiration’, de bandera maltesa, realizaron una visita al Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, ubicado en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos.

El crucero se encuentra realizando un viaje de 11 días con la temática «Canal de Panamá, Reposicionamiento Otoño», que se inició el 8 de noviembre de 2025 en la ciudad de Panamá. El itinerario incluye, tras la visita a Isla Iguana, paradas en diversas zonas turísticas de Costa Rica, Playa Muerto Panamá en el Parque Nacional Darién, un tránsito por el Canal de Panamá y la finalización del recorrido el 19 de noviembre de 2025 en la provincia de Colón.

Recepción y Recorrido Ecoturístico

Los turistas, procedentes de países como Austria, Canadá, Suiza, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Rumania, fueron recibidos por guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y personal administrativo del área protegida. El recibimiento contó con una recepción organizada por emprendedores locales, lo que generó un aporte positivo a la economía del sector de Pedasí.

Durante su estadía, los visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, donde conocieron su importancia ecológica y la biodiversidad que alberga. Los turistas realizaron avistamientos de especies como aves, iguanas y diferentes tipos de cangrejos. Además, se les instruyó sobre las zonas exclusivas para realizar actividades turísticas y aquellas destinadas a la preparación de alimentos, garantizando el respeto a la normativa ambiental.

Isla Iguana se consolida como atractivo ecoturístico

Charlie Batista Muñoz, jefe del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, expresó la satisfacción del personal por haber sido elegidos como punto de parada en el itinerario del crucero. “Este es el crucero más grande que hemos recibido hasta el momento, por lo que esta visita reafirma el potencial de la isla como un atractivo ecoturístico muy importante, en cuanto a los escenarios que ofrece, a pesar de ser un espacio pequeño”, comentó Batista Muñoz.

El jefe del Refugio añadió que los visitantes mostraron un estricto respeto por todas las normas del área protegida. Ante el éxito de la jornada, MiAMBIENTE manifestó el deseo de que Isla Iguana continúe siendo seleccionada como un destino clave en los itinerarios de estas embarcaciones a nivel nacional e internacional, impulsando el turismo sostenible en la región.

