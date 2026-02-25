Alianza estratégica entre aviación y turismo impulsará la conectividad aérea regional

CTO y ACI-LAC firman acuerdo para fortalecer la conectividad aérea en el Caribe

• Un nuevo Memorando de Entendimiento busca optimizar el acceso aéreo y el crecimiento sostenible en los estados miembros de la CTO durante los próximos tres años.

(25/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Hamilton, Bermudas.- La Organización de Turismo del Caribe (CTO) y el Consejo Internacional de Aeropuertos – América Latina y el Caribe (ACI-LAC) han formalizado un marco de cooperación estratégica con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea regional. Este acuerdo busca promover una alineación más estrecha entre los sectores de la aviación y el turismo en todo el Caribe, asegurando un desarrollo integrado de ambas industrias.

Un marco para el crecimiento sostenible

El Memorando de Entendimiento (MoU) fue suscrito al cierre de la primera Cumbre de Conectividad Aérea de la CTO celebrada en Bermudas. El documento establece un marco de colaboración centrado en mejorar el acceso aéreo, desarrollar la capacidad institucional y humana, y apoyar un crecimiento turístico que sea sostenible, resiliente e inclusivo para todos los estados miembros de la organización.

Dona Regis-Prosper, secretaria general y directora ejecutiva de la CTO, destacó que esta alianza refleja la necesidad de una colaboración sólida entre la aviación y los actores clave de cada destino. Según Regis-Prosper, trabajar con ACI-LAC permitirá fortalecer la red regional de aviación y garantizar que el Caribe mantenga su competitividad y accesibilidad en un panorama global en constante evolución.

Investigación y liderazgo de pensamiento

El acuerdo posiciona a ambas organizaciones como líderes regionales para promover la investigación conjunta y el diálogo sobre políticas de sostenibilidad y competitividad. Las áreas de cooperación delineadas en el MoU incluyen la organización de conferencias, talleres y mesas redondas, así como programas de educación ejecutiva y capacitación técnica. También se contemplan estudios conjuntos sobre los impactos de la aviación y el turismo en la economía regional.

Por su parte, Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC, señaló que la conectividad aérea es fundamental para unir a las islas del Caribe entre sí y con el resto del mundo. Echevarne enfatizó que la coordinación entre aeropuertos y actores turísticos facilitará enfoques más precisos en la planificación y el desarrollo de capacidades para la resiliencia regional.

Este acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años, funcionando como una plataforma dinámica para la implementación de iniciativas específicas que eleven la competitividad de los destinos caribeños a través de una infraestructura aérea optimizada.

Foto: Dona Regis-Prosper (CTO) y el Dr. Rafael Echevarne (ACI-L AC) firman un Memorando de Entendimiento que establece un marco de colaboración para avanzar en la conectividad aérea del Caribe.