La CTO conmemorará el Día Mundial del Turismo con enfoque en la transformación sostenible

Día Mundial del Turismo : El Caribe destacará su liderazgo en sostenibilidad antes de SOTIC 2025

• El encuentro se realizará como actividad inaugural de la Conferencia sobre el Estado de la Industria Turística (SOTIC) 2025 y será la tercera entrega de la serie «Turismo Sostenible en Acción».

(25/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bridgetown, Barbados.- La Organización de Turismo del Caribe (CTO) conmemorará el Día Mundial del Turismo 2025 con un evento especial antes de la conferencia, el lunes 29 de septiembre. Bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible”, el encuentro se llevará a cabo en el Hilton Barbados, como parte de las actividades inaugurales de la Conferencia sobre el Estado de la Industria Turística (SOTIC) 2025.

Liderazgo caribeño en sostenibilidad

El evento especial, que constituye la tercera entrega de la serie «Turismo Sostenible en Acción» de la CTO, tiene como objetivo destacar el liderazgo del Caribe en turismo sostenible y acción climática. Además, ofrecerá estrategias prácticas dirigidas a destinos, empresas, comunidades y profesionales del sector para fomentar la sostenibilidad.

La Secretaria General de la CTO, Dona Regis-Prosper, inaugurará el programa, enmarcando la importancia de la celebración oficial del Día Mundial del Turismo (27 de septiembre) y su alineación con la agenda de sostenibilidad de la organización.

Panel de expertos y Plan de Acción Climática

Un panel de discusión de 90 minutos, titulado “Turismo y transformación sostenible: de la visión a la acción”, contará con la participación de líderes regionales como Maria Fowell, especialista técnica superior en turismo de la Comisión de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO); Loreto Duffy-Mayers, experta en turismo sostenible; y Kim Butcher, emprendedora social. La sesión, moderada por Narendra Ramgulam, subdirector de Turismo Sostenible de la CTO, explorará la urgencia de la transformación y las alianzas necesarias para ampliar la sostenibilidad en la región.

Un momento destacado será la presentación grabada del Plan de Acción Climática de la OECO, a cargo de su Director General, Dr. Didacus Jules. Posteriormente, el Presidente del Consejo de Ministros de Turismo de la OECO entregará formalmente el plan a la CTO. Este intercambio subraya el papel central de la acción climática para impulsar el turismo sostenible en el Caribe.

La Secretaria Regis-Prosper, en sus comentarios de aceptación, reforzará el compromiso de la región de alinear el turismo con los objetivos globales de sostenibilidad y clima. “Este evento especial es a la vez una celebración del Día Mundial del Turismo y un llamado a la acción”, afirmó Regis-Prosper, señalando que el encuentro brindará una plataforma de colaboración y soluciones prácticas a los grupos de interés.

Se espera la asistencia de formuladores de políticas, líderes del sector privado, representantes comunitarios y estudiantes. Los resultados previstos incluyen un mayor diálogo regional, información práctica y una mayor visibilidad de la innovación en turismo sostenible liderada por el Caribe.