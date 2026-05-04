Belice, Guyana, Jamaica y Turcas y Caicos reciben el Premio de Turismo Sostenible del Caribe 2026

La Organización de Turismo del Caribe reconoció a destinos y organizaciones por sus prácticas pioneras en la protección del patrimonio natural y el empoderamiento comunitario durante su conferencia anual.
La CTO anuncia a los ganadores del Premio de Turismo Sostenible del Caribe 2026
• Los galardones entregados en Belice subrayan el liderazgo de la región en la implementación de modelos turísticos regenerativos y resilientes frente al cambio climático.
(04/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) San Pedro, Belice.- La Organización de Turismo del Caribe (CTO) ha anunciado formalmente a los ganadores del Premio de Turismo Sostenible del Caribe 2026, una distinción que resalta la innovación de alto nivel en el trayecto de la región hacia un modelo turístico sostenible y regenerativo. Durante la ceremonia, se reconoció el liderazgo de entidades en Belice, Guyana, Jamaica y las Islas Turcas y Caicos por sus esfuerzos en la protección del patrimonio cultural y natural caribeño.
Reconocimiento a la excelencia y resiliencia regional
El certamen, establecido originalmente en el año 2000, tiene como objetivo premiar a destinos, organizaciones y personas que fomentan la preservación del medio ambiente, la resiliencia climática y el empoderamiento de las comunidades. Narendra Ramgulam, subdirector de Turismo Sostenible de la CTO, manifestó que los galardonados representan lo mejor del compromiso regional, demostrando que el turismo es una herramienta eficaz para el crecimiento económico y la protección patrimonial.
La entrega de premios se llevó a cabo en el marco de la Conferencia de Turismo Sostenible de la CTO, celebrada en Belice, con la participación de figuras clave como Craig Hayes, propietario de Turneffe Flats; Candace Phillips de la Autoridad de Turismo de Guyana; Larisa McBean del Fondo de Inversión Social de Jamaica; y la Dra. Jasmine Thomas del Fideicomiso Nacional de las Islas Turcas y Caicos.
Categorías y organizaciones galardonadas
El programa de premios se dividió en categorías estratégicas que evalúan distintos aspectos del impacto turístico:
Excelencia en Turismo Sostenible: Turneffe Flats, en Belice, obtuvo el máximo galardón por sus prácticas integrales y medibles en gestión ambiental e innovación, contribuyendo a la sostenibilidad de largo plazo en el destino.
Turismo Comunitario: El Guyana Inni Lodge, ubicado en la aldea de Toka, fue premiado por un modelo que sitúa a la población local como eje central del desarrollo, generando beneficios socioeconómicos tangibles para su comunidad.
Gestión y Resiliencia de Destinos: El programa REDI II del Fondo de Inversión Social de Jamaica fue reconocido por su aporte a la gestión del riesgo de desastres y por fortalecer la capacidad de las comunidades dependientes del turismo para recuperarse de crisis externas.
Turismo Regenerativo: El Fideicomiso Nacional de las Islas Turcas y Caicos recibió la distinción por sus iniciativas enfocadas en la restauración de ecosistemas y la preservación cultural, logrando un impacto positivo neto que trasciende la sostenibilidad convencional.
Marco institucional y apoyo al sector
Los ganadores del Premio de Turismo Sostenible del Caribe 2026 serán incluidos en la base de datos de buenas prácticas de la CTO. La conferencia STC 2026 fue organizada en conjunto con el Ministerio de Turismo de Belice y la Junta de Turismo de Belice, contando con el patrocinio de empresas internacionales como Carnival Corporation & plc y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., además de una amplia red de colaboradores del sector público y privado beliceño.
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Foto: Craig Hayes, de Turneffe Flats, recibe el Premio a la Excelencia en Turismo Sostenible durante la Conferencia de Turismo Sostenible de la Organización de Turismo del Caribe, celebrada el jueves en San Pedro, Belice. En la fotografía aparecen, de izquierda a derecha: Dona Regis-Prosper, Secretaria General y Directora Ejecutiva de la Organización de Turismo del Caribe; Nicole Usher Solano, Directora Ejecutiva del Ministerio de Turismo, Juventud, Deportes y Relaciones con la Diáspora de Belice; Anthony Mahler, Ministro de Turismo, Juventud, Deportes y Relaciones con la Diáspora; y Evan Tillett, Director de Turismo de la Junta de Turismo de Belice.
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