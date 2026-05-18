La CTO presentará un nuevo fondo de becas para mujeres caribeñas en el sector turístico

La Organización de Turismo del Caribe anunciará la creación de un fondo de becas destinado a apoyar la formación académica y el desarrollo profesional de las mujeres de la región en la industria turística.
Lanzarán un fondo de becas dedicado a estudiantes de turismo en la región del Caribe
• El programa de financiamiento educativo se presentará de manera oficial el próximo 1 de junio en Nueva York, durante una cena de gala que recaudará recursos mediante la Fundación CTO.
(18/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Nueva York, Estados Unidos.- La Organización de Turismo del Caribe (CTO) lanzará un nuevo fondo de becas dedicado a empoderar a la próxima generación de mujeres caribeñas en el sector turístico, durante su Cena y Entrega de Premios de Liderazgo de Mujeres Caribeñas en el Turismo, que se celebrará el 1 de junio. El programa, titulado “De ella a ella: De las líderes femeninas de hoy a las estrellas del turismo del mañana”, brindará apoyo anual a una estudiante prometedora del Caribe que desee cursar estudios y desarrollar una carrera en la industria del turismo. Todos los fondos recaudados en dicho evento se destinarán directamente a financiar este beneficio a través de la Fundación CTO.
Reconocimiento al liderazgo femenino en Nueva York
La cena y ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en el Hotel InterContinental New York Times Square durante la Semana del Caribe en Nueva York rendirá homenaje a destacadas figuras femeninas del turismo caribeño. Entre las homenajeadas se encontrarán ministras y directoras de turismo de toda la región, quienes serán galardonadas con el Premio al Servicio Distinguido del Secretario General y las nuevas integrantes del Salón de la Fama, el cual reconoce el liderazgo excepcional.
La secretaria general de la CTO, Dona Regis-Prosper, declaró en tercera persona que, como primera mujer en ocupar dicho cargo, fomentar las oportunidades para las mujeres en el turismo constituye tanto una prioridad profesional como una pasión personal. Regis-Prosper afirmó que esta beca representa el espíritu de mentoría, legado y oportunidad, significando una inversión en el talento que dará forma al futuro de la industria más vital de la región.
Por su parte, la presidenta de la Fundación CTO, Jacqueline Johnson, añadió en tercera persona que esta iniciativa refleja el espíritu de mentoría y el legado que aspiran a construir. Johnson manifestó que el equipo de la fundación espera un lanzamiento exitoso para apoyar a la próxima generación de mujeres líderes caribeñas en el sector.
Alianzas estratégicas y detalles del evento
Socios de la industria como Virgin Voyages, Diamonds International y TRÈFLE han manifestado su apoyo al proyecto, mientras que la Autoridad de Turismo de Antigua y Barbuda patrocina la cena. Esta iniciativa refleja un compromiso más amplio con la equidad de género y el desarrollo del liderazgo en el sector turístico de la zona.
La cena y entrega de premios forma parte de las actividades oficiales de la Semana del Caribe 2026. Las entradas para asistir tienen un costo de 199 dólares estadounidenses por persona, con un cupo limitado y un proceso de inscripción que cierra el viernes 22 de mayo.
Estructura de patrocinadores de la Semana del Caribe
La Semana del Caribe en Nueva York cuenta con el respaldo de diversos patrocinadores clasificados en las siguientes categorías:
• Platinum Elite: Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
• Oro Élite: Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas.
• Oro: Bahamas, San Cristóbal.
• Plata: Sandals, Global Ports Holding, SITA.
• Bronce: Barbados Tourism Marketing Inc., Sojern, Travel & Adventure Show, Trove Tourism Development Advisors.
• Patrocinadores colaboradores: Diamonds International, Expedia Group, Travel Unity, TRÈFLE (Islas Vírgenes Británicas), Virgin Voyages.
• Patrocinadores regionales del evento de turismo de nueva generación: Banco Interamericano de Desarrollo, Carnival Corporation, Royal Caribbean.
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