CTO resalta el liderazgo femenino en el turismo caribeño

Desafíos y logros de la mujer en el sector del turismo caribeño según la CTO

• La CTO anuncia el lanzamiento de una revista dedicada a las líderes del sector y un nuevo directorio de empresas dirigidas por mujeres para fomentar la equidad en la región.

(09/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bridgetown, Barbados.- La Organización de Turismo del Caribe (CTO) se unió a la conmemoración mundial del Día Internacional de la Mujer, subrayando las disparidades de género que aún persisten y celebrando el rol fundamental que desempeñan las mujeres en el turismo caribeño. Bajo el lema de las Naciones Unidas “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”, la organización instó a realizar esfuerzos conjuntos para eliminar las leyes discriminatorias y las normas sociales que vulneran los derechos de la población femenina.

Defensa de la igualdad y justicia legal

Dona Regis-Prosper, quien en 2023 se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de Secretaria General y Directora Ejecutiva de la CTO, hizo un llamado urgente a la acción. Según indicó Regis-Prosper, a nivel global las mujeres poseen apenas el 64% de los derechos legales que ostentan los hombres, una estadística que evidencia que ningún país ha logrado cerrar totalmente esta brecha. La titular enfatizó que la defensa de estos derechos es esencial no solo en el ámbito de las políticas públicas, sino en todos los espacios donde las mujeres lideran e innovan.

Reconocimiento al talento femenino en la región

La máxima autoridad del organismo elogió el impacto cotidiano de las mujeres en el turismo caribeño, mencionando su presencia en cargos de ministras, directoras ejecutivas, empresarias y jóvenes profesionales. Para dar visibilidad a estos logros, la CTO presentará la segunda edición de su revista anual, ‘From the Sea Suite’, durante la Semana del Caribe en Nueva York, programada del 1 al 5 de junio de 2026. Esta publicación compartirá historias y opiniones de las líderes que están moldeando el futuro de la industria en la región.

Iniciativas para el fortalecimiento empresarial

Como parte de sus estrategias de inclusión, la nueva edición de la revista incluirá un Directorio de Miembros Aliados Dirigido por Mujeres. Esta herramienta busca mostrar a las empresas lideradas por mujeres dentro de la comunidad de la CTO, facilitando la creación de alianzas y nuevas oportunidades de negocio. Regis-Prosper, originaria de Santa Lucía, concluyó señalando que la representación es vital para abrir puertas a las próximas generaciones, asegurando que el progreso hacia un turismo sostenible y regenerativo requiere un compromiso firme con la justicia y la acción decidida.

