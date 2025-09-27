Dona Regis-Prosper de la CTO promueve la Transformación Sostenible del Turismo en el Día Mundial del Turismo

La CTO impulsa la Transformación Sostenible del Turismo en el Caribe

• La Organización de Turismo del Caribe (CTO) conmemora el Día Mundial del Turismo enfocándose en la Transformación Sostenible del Turismo, un pilar central de su Plan Reimaginar 2025-2027.

(27/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bridgetown, Barbados.- La Organización de Turismo del Caribe (CTO) ha anunciado su adhesión al tema del Día Mundial del Turismo de 2025, “Turismo y Transformación Sostenible”. Este enfoque refleja el núcleo de su Plan Reimaginar 2025-2027, el cual busca posicionar a la región del Caribe como referente global en turismo sostenible, enfrentando desafíos como el cambio climático, las nuevas tendencias de viaje y un entorno global dinámico.

Dona Regis-Prosper, Secretaria General y Directora Ejecutiva de la CTO, emitió un comunicado oficial destacando el papel fundamental del turismo, el cual considera «más que un sustento económico: es una vía hacia la transformación». La ejecutiva resaltó la capacidad del sector para transformar economías, fortalecer medios de vida y mejorar las sociedades caribeñas.

Conferencia SOTIC y el Plan de Acción Climática

Como parte de su compromiso, la CTO organizará un evento especial el 29 de septiembre, previo a la Conferencia sobre el Estado de la Industria Turística (SOTIC), que tendrá lugar del 30 de septiembre al 3 de octubre en el Hilton Barbados Resort. Esta sesión está diseñada para funcionar como una plataforma dinámica de colaboración e intercambio de conocimientos prácticos.

La agenda del encuentro se centrará en la importancia de la Transformación Sostenible del Turismo en el Caribe, las estrategias para incorporar la sostenibilidad en políticas, operaciones comerciales y prácticas comunitarias, además del rol clave del liderazgo y las asociaciones regionales para impulsar la innovación y la resiliencia.

Se ha confirmado la participación de la Comisión de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), que presentará su Plan de Acción Climática. La CTO enfatizó que esta presentación subraya la relevancia de la acción climática en la configuración de un turismo sostenible y transformador.

Llamado a la acción y la inversión en el futuro

Regis-Prosper instó a la comunidad global de viajeros a actuar como «socios en la transformación», pidiendo que dejen «huellas de respeto en nuestros ecosistemas». También hizo un llamado a los grupos de interés para que «innoven con audacia», adopten soluciones sostenibles y políticas inclusivas que permitan que todas las voces contribuyan a un Caribe más fuerte y resiliente.

Innovación en el sector: El futuro de la inversión en turismo ecológico en Latinoamérica, https://www.panama24horas.com.pa/economia/inversion-turismo-ecologico-latinoamerica

La ejecutiva reafirmó el compromiso de la CTO con el turismo como motor de renovación y resiliencia. Mencionó las iniciativas estratégicas que buscan empoderar a las comunidades, invertir en prácticas sostenibles y preparar a la juventud para liderar el futuro del sector, citando como ejemplo el Congreso Regional de Jóvenes en Turismo.

La meta final de la organización es asegurar que el turismo se mantenga como un catalizador de cambio significativo, que proteja el medio ambiente, impulse a la población y establezca un legado de sostenibilidad y resiliencia para las futuras generaciones.