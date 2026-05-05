Alianza estratégica impulsa el destino salvadoreño en el mercado panameño

A través de un evento diplomático y un viaje de familiarización, agentes de viajes panameños conocieron la oferta de conectividad y el modelo Todo Incluido en el destino salvadoreño.
Embajada de El Salvador y empresas líderes potencian el destino salvadoreño
• Decameron Hotels & Resorts, Avianca y la Embajada de El Salvador en Panamá ejecutaron una estrategia integral para posicionar los atractivos turísticos del país centroamericano.
(05/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de captar nuevos mercados emisores, Decameron Hotels & Resorts, Avianca y la Embajada de El Salvador en Panamá han consolidado una alianza para promover el destino salvadoreño mediante una estrategia que integró diplomacia, gastronomía y turismo de experiencia.
La agenda de actividades inició el pasado 23 de abril con un encuentro en la sede diplomática salvadoreña, liderado por la embajadora Zoraida Panameño. Durante la recepción, las principales agencias de viajes de Panamá recibieron información detallada sobre los atractivos naturales y culturales del país, complementada con una muestra gastronómica tradicional. En este marco, la aerolínea Avianca resaltó su conectividad directa entre Ciudad de Panamá y San Salvador, factor que facilita el flujo de viajeros entre ambas naciones.
Experiencia directa y oferta hotelera
Para profundizar en el conocimiento del producto, un grupo de agentes de viajes participó en un viaje de familiarización del 27 al 30 de abril. La delegación se hospedó en el Royal Decameron Salinitas, un complejo de 67 acres ubicado en la costa del Pacífico. Este resort, que integra elementos de la cultura maya en su diseño, ofreció a los profesionales panameños una inmersión en su sistema Todo Incluido, destacando su piscina natural de agua salada y su ubicación estratégica a 50 minutos de la capital.
La logística del recorrido estuvo a cargo de Decameron Explorer, operador turístico del grupo, permitiendo que los participantes validaran la infraestructura y los servicios disponibles para los turistas panameños.
Crecimiento del sector turístico
En el marco de esta iniciativa, la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) presentó las cifras de crecimiento del sector. El Salvador registró 3.2 millones de turistas en 2024, lo que representa un incremento del 28.6% respecto al periodo anterior. Al contabilizar a los excursionistas, la cifra total de visitantes internacionales ascendió a 3.9 millones, impulsada por la mejora en las condiciones de seguridad y la movilidad en el país.
Antonio Manfredonio, Sales Country Manager de Decameron Panamá, explicó en tercera persona que esta acción busca que los agentes locales confíen en el país vecino y en el Royal Decameron Salinitas como la opción principal de alojamiento. Con este esfuerzo conjunto, las entidades participantes reafirman su compromiso con la generación de nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo turístico regional.
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