La transformación digital de Decameron optimiza la experiencia de sus agentes de viajes

(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La cadena Decameron All Inclusive Hotels & Resorts ha puesto en marcha un proceso de transformación digital orientado a fortalecer el vínculo estratégico con los agentes de viajes en el mercado panameño. A través de la plataforma Decameron Agents Rewards, la compañía busca optimizar la gestión comercial de sus aliados estratégicos mediante herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar su labor diaria.