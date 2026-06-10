La transformación digital de Decameron optimiza la experiencia de sus agentes de viajes

La transformación digital de Decameron optimiza la experiencia de sus agentes de viajes
La transformación digital de Decameron optimiza la experiencia de sus agentes de viajesDecameron

Con el programa Decameron Agents Rewards, la cadena hotelera busca digitalizar su relación comercial y reconocer el desempeño de los agentes de viajes en Panamá.

Decameron fortalece el vínculo comercial con sus aliados agentes de viajes

• Decameron relanza su plataforma de fidelización para ofrecer a los agentes de viajes una herramienta digital eficiente en el registro de reservas y gestión de incentivos.

(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La cadena Decameron All Inclusive Hotels & Resorts ha puesto en marcha un proceso de transformación digital orientado a fortalecer el vínculo estratégico con los agentes de viajes en el mercado panameño. A través de la plataforma Decameron Agents Rewards, la compañía busca optimizar la gestión comercial de sus aliados estratégicos mediante herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar su labor diaria.

Innovación en la gestión comercial

El programa funciona como un sistema integral donde los profesionales del sector pueden registrar sus ventas, acumular puntos y acceder a beneficios exclusivos basados en su desempeño comercial. Según la dirección de la compañía, este esfuerzo trasciende el esquema tradicional de incentivos, posicionándose como una solución tecnológica para profesionalizar y dinamizar la relación entre proveedores y canales de distribución.

Un aliado estratégico para la industria

Esta evolución digital permite a la organización conectar de manera eficiente con su red de colaboradores, ofreciendo un entorno de trabajo confiable y ágil. El enfoque responde a la necesidad de profesionalizar la cadena de valor turística, integrando procesos que facilitan la operatividad de quienes conectan a los viajeros con las ofertas hoteleras de la cadena.

Antonio Manfredonio, Gerente Comercial de Grand Decameron Panamá, señaló que los agentes de viajes representan un eslabón fundamental en la operación de la empresa y en la calidad de la experiencia final del huésped. Manfredonio destacó que la iniciativa busca reconocer el esfuerzo diario de estos profesionales, fomentando una cultura de trabajo fundamentada en la confianza, el desarrollo sostenible y la colaboración mutua a largo plazo.

El sistema ya se encuentra plenamente operativo para los profesionales del turismo en Panamá. Mediante este programa, la cadena reafirma su apuesta por la digitalización como motor de crecimiento, proporcionando a sus aliados los recursos necesarios para fortalecer su labor y maximizar sus oportunidades de negocio dentro del ecosistema turístico regional.

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