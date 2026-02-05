Decameron fortalece su gestión ambiental con el cierre del Concurso de Biodiversidad

Resultados de la gestión ambiental de Decameron benefician a especies en seis países

• A través de su programa de gestión ambiental, la cadena hotelera intervino más de 9,000 m² de ecosistemas y capacitó a miles de personas en prácticas de conservación.

(05/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Decameron All Inclusive Hotels & Resorts finalizó con éxito su Concurso de Biodiversidad 2025, una estrategia que integró a 19 propiedades en seis países para consolidar una gestión ambiental de alto impacto en los territorios donde opera. La iniciativa se centró en el manejo responsable de la fauna silvestre, la protección de entornos naturales y la sensibilización de las comunidades locales, alineando estas acciones con la operación diaria de la compañía.

Resultados en conservación y bienestar animal

El balance de los proyectos desarrollados destaca el beneficio directo a más de 2,250 individuos de diversas especies, incluyendo fauna silvestre, doméstica y animales recuperados del tráfico ilegal. Como parte de las jornadas de bienestar animal, se realizaron 144 esterilizaciones y 81 vacunaciones de perros y gatos, además de facilitar la adopción responsable de 36 felinos.

En colaboración con las Secretarías Ambientales de México y El Salvador, la compañía participó en la liberación de 1,400 tortugas marinas, reforzando la protección de especies bajo amenaza. Estas acciones fueron complementadas con la intervención de 9,456 m² de terreno a través de siembra de árboles, adecuación de espacios para fauna rehabilitada y jornadas de limpieza de playas.

Educación y voluntariado corporativo

La formación académica y práctica fue un pilar fundamental del concurso, sumando más de 4,750 horas de capacitación en temas de gestión ambiental dirigidas a colaboradores, huéspedes y residentes de las zonas de influencia. Asimismo, la movilización de equipos internos generó más de 5,600 horas de voluntariado, consolidando la cultura de sostenibilidad dentro de la organización.

Ana Lucía Giraldo, Directora Corporativa de Sostenibilidad de Decameron, explicó en tercera persona que la biodiversidad es parte esencial de los territorios que los acogen y representa una responsabilidad organizativa. Giraldo señaló que estos proyectos evidencian cómo el involucramiento de los equipos permite traducir la sostenibilidad en impactos positivos para los ecosistemas. Con este cierre, la cadena hotelera reafirma su compromiso de impulsar modelos de turismo responsables y en armonía con la riqueza natural de cada destino.

