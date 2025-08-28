Delegación de Turcas y Caicos destaca calidad médica de Health City Cayman Islands en las Islas Caimán

Health City Cayman Islands fortalece alianzas regionales con visita oficial de Turcas y Caicos

La visita oficial a Health City Cayman Islands subraya la importancia de las asociaciones estratégicas para garantizar atención médica avanzada en pequeños estados insulares como Turcas y Caicos.

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Islas Caimán.- El Ministro de Salud y Servicios Humanos de las Islas Turcas y Caicos, Kyle Knowles, calificó a Health City Cayman Islands como un centro médico “de clase mundial”, destacando su infraestructura comparable a la de Estados Unidos y su papel clave en el fortalecimiento de la atención médica regional.

Knowles encabezó una delegación oficial del Ministerio de Salud y Servicios Humanos en una visita a las Islas Caimán, con el objetivo de consolidar el Programa de Tratamiento en el Extranjero de Turcas y Caicos, explorar modelos innovadores de salud y avanzar en la reforma del sistema sanitario del territorio mediante alianzas estratégicas.

La delegación incluyó a altos funcionarios del sector salud, entre ellos Desiree Lewis, Lynrod Brooks, Florinda Talbot, Romaine Missick-Smith, Jasmine Malcolm, Dr. Pharez George y Shonia Been. El equipo fue recibido por directivos de Health City, quienes guiaron recorridos por el hospital en East End y el nuevo complejo médico en Camana Bay, George Town.

Health City en Camana Bay se especializa en atención oncológica, cardiología, cuidados intensivos neonatales y cirugía robótica, complementando el campus principal en East End. “Instalaciones que normalmente se esperan en Estados Unidos ahora se pueden encontrar en la región”, afirmó Knowles, quien destacó el valor de seguir enviando pacientes a este centro para recibir atención médica avanzada.

El ministro subrayó que la colaboración transfronteriza es esencial para los estados insulares con servicios especializados limitados. “La larga colaboración que hemos mantenido con este centro médico se ha convertido en algo sustancial, y seguiremos trabajando juntos para fortalecer ese vínculo”, expresó.

La visita reafirma el compromiso del Gobierno de Turcas y Caicos de modernizar su sistema de salud y garantizar que sus ciudadanos accedan a tratamientos de alta calidad sin salir de la región.

Foto: Rebekah Brooks, directora de marketing y ventas de Health City Cayman Islands, guía al ministro Kyle Knowles (segundo desde la izquierda) y a su equipo en un recorrido por las instalaciones de East End.