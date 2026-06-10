Dive Fest Barbados 2026 celebrará la conservación marina y el submarinismo

Del 16 al 22 de agosto, el Dive Fest Barbados invitará a residentes y visitantes a participar en jornadas de protección marina y aventuras en naufragios históricos.
La edición 2026 del Dive Fest Barbados impulsará el turismo marino sostenible
• La isla de Barbados se prepara para una nueva edición del Dive Fest Barbados, evento que combina la exploración submarina con actividades de preservación de los océanos.
(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bridgetown, Barbados.- La isla de Barbados se consolida como un referente del turismo marino en el Caribe con el anuncio de la próxima edición del Dive Fest Barbados, evento que se llevará a cabo del 16 al 22 de agosto de 2026. Esta celebración, dedicada a la conservación de los océanos y los deportes acuáticos, busca resaltar la importancia de preservar los ecosistemas marinos mientras ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar uno de los entornos subacuáticos más dinámicos de la región.
Exploración submarina para todos los niveles
La propuesta turística de Barbados permite que buceadores de diversas capacidades descubran arrecifes de coral y naufragios históricos. Entre los puntos de mayor interés destaca el Parque Marino de la Bahía de Carlisle, donde siete pecios, algunos datan de la Primera Guerra Mundial, funcionan actualmente como arrecifes artificiales. Por otro lado, los buceadores experimentados pueden explorar el SS Stavronikita, un pecio de 365 pies de largo sumergido a 130 pies de profundidad, considerado uno de los sitios más destacados del Caribe. La fauna local incluye tortugas, pulpos, rayas y diversas especies tropicales.
Más allá del entretenimiento, el Dive Fest Barbados pone la conservación en el centro de su agenda. Tras el impacto del huracán Beryl, la comunidad de buceo local, con el apoyo de PADI AWARE, ha intensificado sus labores de limpieza y restauración de arrecifes. Estas acciones incluyen programas de plantación de corales y jornadas para el control de especies invasoras, como el pez león.
Corey Garrett, Director para Latinoamérica de Barbados Tourism Marketing Inc., señaló que el buceo en la isla representa una forma de vida vinculada a una profunda conexión con el mar. Asimismo, Kamal Springer, Gerente de Deportes de BTMI, enfatizó que el evento posiciona a la isla como un destino de primer nivel donde el deporte y la aventura permiten experimentar el océano desde una perspectiva de preservación.
Participación activa de los visitantes
Durante el festival, los asistentes podrán integrarse en diversas iniciativas de sostenibilidad. El programa incluye jornadas de plantación de corales, limpiezas submarinas, eventos gastronómicos centrados en el pez león y la posibilidad de obtener certificaciones PADI Reef Rescue Diver Specialty. Con esta combinación de actividades deportivas y educativas, el Dive Fest Barbados busca fortalecer su reputación como un destino que promueve el turismo marino consciente y responsable.
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