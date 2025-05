El Caribe muestra su fuerza en Nueva York: Turismo, innovación y cultura

Turismo y cultura se unen en la Semana del Caribe en Nueva York 2025

Bajo el lema “Resiliencia del Caribe: Forjando el Turismo del Futuro”, CWNY 2025 promete ser el evento clave para el desarrollo turístico de la región, conectando innovación, liderazgo y tradición.

(26/May/2025 – web – Panama24Horas) Nueva York, EE.UU.- La Semana del Caribe en Nueva York (CWNY) 2025 se prepara para deslumbrar con una alineación estelar de líderes del turismo y figuras culturales, destacando la resiliencia y el impacto global de la región. Organizada por la Organización de Turismo del Caribe (CTO), esta edición, que se llevará a cabo del 1 al 6 de junio, promoverá la innovación y la conectividad bajo el lema “Resiliencia del Caribe: Forjando el Turismo del Futuro”.

El evento coincide con el Mes de la Herencia Caribeña-Americana y contará con la participación de influyentes voces del turismo mundial y regional, incluyendo representantes de grandes empresas de viajes, ministros de turismo del Caribe y figuras emblemáticas de los medios. Además, destacados artistas y atletas caribeños aportarán un toque cultural vibrante.

Eventos Destacados

CWNY 2025 ofrecerá una serie de encuentros clave para fortalecer el desarrollo turístico en la región:

• Foros sobre inteligencia artificial e innovación en hospitalidad

• Reimaginación del Plan CTO

• Premios de medios y Mercado de Medios del Caribe

• Gala de liderazgo femenino en turismo

• Debates sobre conectividad aérea y marítima

• Charlas sobre industrias creativas y la Economía Naranja

• Relanzamiento del programa Hospitality Assured de CTO

Celebración cultural en Times Square

Por primera vez, CWNY incluirá un gran Showcase Cultural Caribeño, que se realizará el 5 de junio en The Westin New York at Times Square, donde los asistentes disfrutarán de música en vivo, gastronomía caribeña, exhibiciones artísticas y promociones exclusivas de viajes.

Impulso al turismo joven

CWNY también albergará el Regional Nex-Gen Tourism Showcase 2025, una competencia que destaca ideas innovadoras de estudiantes universitarios para el turismo sostenible. Equipos de varias universidades del Caribe presentarán proyectos sobre turismo agrícola, cannabis medicinal y turismo oscuro, reforzando el papel de la juventud en la evolución del sector.

Patrocinadores

El evento cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores, incluyendo Dominica, Islas Vírgenes de EE.UU., Bahamas, Bermuda, y Global Ports Holding, entre otros.

CWNY 2025 promete ser un espacio de oportunidades y alianzas estratégicas, celebrando el legado, la innovación y el futuro del turismo caribeño.