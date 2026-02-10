El emblemático Hotel Panamonte inaugura moderna etapa de crecimiento en Boquete

El emblemático Hotel Panamonte inaugura moderna etapa de crecimiento en Boquete
El emblemático Hotel Panamonte inaugura moderna etapa de crecimiento en BoqueteHotel Panamonte

La histórica propiedad en Chiriquí añade dieciséis habitaciones y amplios espacios para eventos, consolidando su liderazgo en el sector de lujo y reuniones ejecutivas.

Hotel Panamonte fortalece su oferta de hospitalidad y turismo de reuniones

• Bajo la visión del chef Charlie Collins, el Hotel Panamonte combina su legado familiar con una expansión arquitectónica que potencia el turismo en las tierras altas.

(10/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Boquete, Panamá.- El emblemático Hotel Panamonte, ícono de la hospitalidad en el Valle de Boquete, provincia de Chiriquí, anuncia una nueva expansión que marca el inicio de una etapa de renovación y crecimiento en su trayectoria. Esta evolución incluye la incorporación de dieciséis habitaciones —catorce de categoría Deluxe y dos exclusivas suites— junto con la apertura de un moderno salón de eventos y un salón de reuniones, ampliando significativamente la oferta de la propiedad en la región.

Innovación arquitectónica y confort superior

Las nuevas habitaciones del Hotel Panamonte han sido diseñadas para combinar la comodidad contemporánea con la esencia arquitectónica que caracteriza a la propiedad, ofreciendo vistas privilegiadas al entorno natural de Boquete. Por su parte, las suites destacan por contar con terrazas privadas y detalles de alta gama, orientados a huéspedes que buscan una experiencia de alojamiento superior y un ambiente íntimo.

En el ámbito de eventos, la propiedad introduce por primera vez espacios especializados. El nuevo salón de eventos dispone de 335 metros cuadrados, terraza y área de fogata, con capacidad para 400 personas en interior y hasta 600 invitados al integrar los jardines exteriores. Asimismo, se habilitó un salón de reuniones de 76 metros cuadrados, diseñado para encuentros ejecutivos y profesionales de hasta 50 personas.

Legado gastronómico y sostenibilidad

El reconocido chef Charlie Collins, quien funge como parte de la junta directiva y chef ejecutivo, continúa liderando la propuesta culinaria del establecimiento. El hotel mantiene su oferta en el restaurante T’ACH y en el gastrobar El Salto Cocktail Lounge. Según detalla la organización, la visión de Collins se expresa mediante una cocina auténtica «de la huerta a la mesa», subrayando un compromiso con la sostenibilidad y la calidad que ha distinguido al hotel por generaciones.

Charlie Collins, propietario del hotel, señala que esta nueva etapa rinde homenaje a la historia iniciada por sus abuelos, Hans y Vera Elliot, y fortalecida por su madre, Inga Elliot de Collins. Con esta expansión, el Hotel Panamonte busca equilibrar la tradición con la modernidad, consolidándose como un destino imprescindible para el turismo nacional e internacional en las tierras altas de Chiriquí.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Panamá y Brasil impulsan centro regional para la manufactura de vacunas

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb