El emblemático Hotel Panamonte inaugura moderna etapa de crecimiento en Boquete

Hotel Panamonte fortalece su oferta de hospitalidad y turismo de reuniones

• Bajo la visión del chef Charlie Collins, el Hotel Panamonte combina su legado familiar con una expansión arquitectónica que potencia el turismo en las tierras altas.

(10/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Boquete, Panamá.- El emblemático Hotel Panamonte, ícono de la hospitalidad en el Valle de Boquete, provincia de Chiriquí, anuncia una nueva expansión que marca el inicio de una etapa de renovación y crecimiento en su trayectoria. Esta evolución incluye la incorporación de dieciséis habitaciones —catorce de categoría Deluxe y dos exclusivas suites— junto con la apertura de un moderno salón de eventos y un salón de reuniones, ampliando significativamente la oferta de la propiedad en la región.

Innovación arquitectónica y confort superior

Las nuevas habitaciones del Hotel Panamonte han sido diseñadas para combinar la comodidad contemporánea con la esencia arquitectónica que caracteriza a la propiedad, ofreciendo vistas privilegiadas al entorno natural de Boquete. Por su parte, las suites destacan por contar con terrazas privadas y detalles de alta gama, orientados a huéspedes que buscan una experiencia de alojamiento superior y un ambiente íntimo.

En el ámbito de eventos, la propiedad introduce por primera vez espacios especializados. El nuevo salón de eventos dispone de 335 metros cuadrados, terraza y área de fogata, con capacidad para 400 personas en interior y hasta 600 invitados al integrar los jardines exteriores. Asimismo, se habilitó un salón de reuniones de 76 metros cuadrados, diseñado para encuentros ejecutivos y profesionales de hasta 50 personas.

Legado gastronómico y sostenibilidad

El reconocido chef Charlie Collins, quien funge como parte de la junta directiva y chef ejecutivo, continúa liderando la propuesta culinaria del establecimiento. El hotel mantiene su oferta en el restaurante T’ACH y en el gastrobar El Salto Cocktail Lounge. Según detalla la organización, la visión de Collins se expresa mediante una cocina auténtica «de la huerta a la mesa», subrayando un compromiso con la sostenibilidad y la calidad que ha distinguido al hotel por generaciones.

Charlie Collins, propietario del hotel, señala que esta nueva etapa rinde homenaje a la historia iniciada por sus abuelos, Hans y Vera Elliot, y fortalecida por su madre, Inga Elliot de Collins. Con esta expansión, el Hotel Panamonte busca equilibrar la tradición con la modernidad, consolidándose como un destino imprescindible para el turismo nacional e internacional en las tierras altas de Chiriquí.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: