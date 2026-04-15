El festival AURA Wellness celebra su primera edición en la Riviera Nayarit

Tras su éxito en la Riviera Maya, el evento AURA Wellness llega al UNICO 20°105° Hotel Riviera Nayarit para promover la salud y el deporte en un entorno premium.
AURA Wellness expande su cultura de bienestar al pacífico mexicano
• El festival de bienestar y conexión AURA Wellness debutó en las costas del pacífico mexicano con una agenda enfocada en el yoga, la meditación y el ejercicio funcional.
(15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Riviera Nayarit fue el escenario de la primera edición de AURA Wellness, el festival de bienestar, deporte y conexión que traslada su propuesta al pacífico mexicano. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del UNICO 20°105° Hotel Riviera Nayarit del 6 al 11 de abril, donde los huéspedes participaron en actividades orientadas al yoga, la meditación y el entrenamiento funcional.
La elección de este destino responde al auge turístico de la localidad, caracterizada por sus paisajes costeros e infraestructura hotelera de alto nivel. Esta nueva etapa del festival se realizó de manera inmediata tras la edición 2026 celebrada en la Riviera Maya, consolidando el ciclo de bienestar en territorio mexicano.
Actividades y participación internacional
La agenda de AURA Wellness incluyó sesiones de hatha yoga, respiración consciente, estiramiento, ejercicios de fuerza y alimentación saludable. El encuentro contó con la dirección de instructores internacionales como el colombiano Lucca Short y el costarricense Sebastián Tames. Asimismo, participaron creadores de contenido provenientes de Chile, Perú y Bolivia.
Laura Botero, creadora de contenido chilena y asistente al evento, describió la experiencia como una semana orientada a la relajación y la consciencia corporal, destacando la calidad del servicio y la belleza del entorno natural donde se desarrolló el programa.
Expansión del concepto de bienestar
Leonel Reyes, director para América Latina de la cadena hotelera responsable del evento, manifestó el orgullo de trasladar la dinámica de AURA Wellness a la Riviera Nayarit. El directivo resaltó que el objetivo es sumergir a los visitantes en una cultura de conexión con el cuerpo dentro de un modelo de resort todo-incluido premium diseñado exclusivamente para adultos.
La organización informó que próximamente se anunciarán nuevas fechas para futuras ediciones del festival, instando a los viajeros interesados a seguir las plataformas digitales del hotel para obtener más detalles sobre la continuidad de esta experiencia de salud y deporte.
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