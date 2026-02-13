El turismo deportivo en Barbados se consolida con la 36ª edición del torneo de Bridge

Barbados proyecta crecimiento en su calendario deportivo global para el año 2026

• La isla caribeña reafirma su liderazgo en eventos internacionales con la celebración del Torneo de Bridge Sun, Sea and Slam en el Barbados Beach Club.

(13/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bridgetown, Barbados.- La isla de Barbados continúa fortaleciendo su posición como el principal destino de turismo deportivo en la región del Caribe al celebrar 36 años de trayectoria del Torneo de Bridge Sun, Sea and Slam. El evento, que se desarrolla del 9 al 14 de febrero en el Barbados Beach Club, cuenta con la participación de más de 250 visitantes internacionales, procedentes en su mayoría de Canadá y los Estados Unidos de América.

Trayectoria y atractivo del destino

Desde su fundación en octubre de 1990, este torneo anual se ha consolidado como un componente esencial del calendario deportivo de la isla. La presidenta de la Liga de Bridge de Barbados, Roglyn Hinds, señaló en tercera persona que el destino ofrece a los participantes una combinación de competencia de alto nivel y un escape del clima invernal, permitiendo a los visitantes disfrutar de la calidez y la belleza geográfica del país. La longevidad de esta competencia es un indicador de la capacidad de la infraestructura local para ofrecer experiencias de alta calidad de forma consistente.

Impacto en el sector turístico

Por tercer año consecutivo, el evento ha logrado atraer a una cifra superior a los 250 visitantes internacionales, muchos de los cuales optan por extender su estadía para recorrer la isla. El gerente de deportes de Barbados Tourism Marketing Inc., Kamal Springer, destacó que la demanda es tan elevada que las instalaciones del Barbados Beach Club se encuentran totalmente reservadas para la edición actual, con proyecciones similares para el año 2027. Asimismo, el funcionario mencionó el interés de la isla por estrechar vínculos con la Federación Mundial de Bridge para albergar competencias de mayor escala en el futuro.

Fortalecimiento del calendario deportivo 2026

El dinamismo del turismo en Barbados se ve respaldado por una agenda deportiva robusta para el presente año. Eventos como el Rally Barbados, el Barbados Ninja Throwdown y el Barbados Open Water Swim reportan un crecimiento constante en su número de asistentes. Además, la isla se prepara para recibir las finales de la Caribbean Premier League en septiembre, lo que refuerza su reputación como anfitrión de clase mundial y motor de la economía regional a través del deporte y la hospitalidad.

