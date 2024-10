Elija su propia aventura: Escapadas urbanas, de playa y bienestar en Latinoamérica

Las mejores escapadas para cada tipo de viajero en Latinoamérica

(21/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Para aquellos que buscan diferentes tipos de experiencias de viaje, Latinoamérica ofrece destinos fascinantes, adaptados a distintos gustos y perfiles de viajeros. Desde escapadas urbanas llenas de cultura hasta relajantes retiros de bienestar y emocionantes aventuras en la playa, la región tiene algo para todos. Aquí te presentamos una selección de escapadas recomendadas para cada tipo de viajero, enfocadas en destinos como Panamá, Costa Rica, Colombia y Perú.

Escapadas urbanas

Ciudad de Panamá, Bogotá y Lima: ¿Qué tienen en común? Panoramas contrastantes, grafitis vibrantes, museos fascinantes y una oferta gastronómica sobresaliente, junto con amplias zonas verdes para pasear. Tres de los destinos urbanos más destacados en Latinoamérica.

Comenzando en Ciudad de Panamá, inicie su exploración desde el icónico JW Marriott Panama, el edificio más alto de Centroamérica. Visite el Biomuseo, el Centro de Visitantes de Miraflores, Panamá Viejo y el Casco Antiguo donde encontrará el Museo Interoceánico del Canal y el Museo de la Mola, entre otros. Los amantes del diseño tienen una cita en W Panama, donde cada espacio destaca la cultura local, mientras que quienes disfrutan de las compras encontrarán en Marriott Panama Hotel el refugio ideal, ya que está ubicado contiguo al Albrook Mall.

En Bogotá el Museo del Oro es imperdible, con más de 34,000 piezas precolombinas. Explore también el Museo de Botero, el Jardín Botánico, Monserrate, La Candelaria y Usaquén. En Usaquén el W Bogota le ofrece una experiencia de lujo a través de un diseño inspirado en la Leyenda del Dorado, mientras que si prefiere un punto base más cercano al aeropuerto y atractivos de la ciudad Fairfield by Marriott Bogotá Embajada es ideal.

En Lima recorra el Centro Histórico, camine por el malecón de Miraflores y disfrute de la vida bohemia de Barranco. Si se inclina por lo histórico es ideal el Sheraton Lima Historic Center pero si prefiere la modernidad, la opción imperdible de lujo es JW Marriott Lima en Miraflores. Otras opciones son el Aloft Lima Miraflores con su propuesta artística, el AC Hotel Lima Miraflores con una propuesta elegante frente al mar, el Courtyard Lima Miraflores recientemente renovado y el Fairfield Lima Miraflores con un rooftop trendy.

Como bonus, le animamos a aventurarse a conocer la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, donde podrá recorrer algunos museos, mercados, edificios históricos como el Teatro Nacional y en cuestión de un par de horas conectarse con la naturaleza en un parque nacional como el volcán Poás. En la ciudad, podrá instalarse en Aloft San José con una propuesta vibrante hacia el oeste de San José, en AC San Jose Airport Belen con espacios elegantes y convenientes a pocos minutos del aeropuerto o en Delta San José Aurola, ubicado en el corazón de la capital.

Escapada de bienestar

Las escapadas de bienestar son una oportunidad de desconexión y autocuidado, ofreciendo experiencias que promueven la salud integral y el desarrollo personal; y dos destinos ideales para ello son la Península de Nicoya, una de las cinco Zonas Azules del mundo, y Cusco. Allí encontrará tranquilidad para meditar, escribir, respirar aire fresco, dar una caminata para apreciar el paisaje y deleitarse con platillos a base de ingredientes frescos.

En Punta Islita Autograph Collection Hotel, en el corazón de uno de los pueblos de la Península de Nicoya, los tratamientos de Nanku Spa, inspirados en las tradiciones de los indígenas Chorotega son imperdibles. Mientras que, en el Valle Sagrado de los Incas, de la región del Cusco, Tambo del Inka, a Luxury Collection es un santuario de bienestar, con amplios jardines, un circuito termal y un programa de actividades para conectar con uno mismo.

Escapada de playa

La playa: el lugar favorito de muchos, un infaltable en los bucket list. Playa Panamá y Playa Dormida en Colombia, son dos opciones con oleaje tranquilo, perfecto para un baño en agua salada, practicar kayak o surf de remo.

En Playa Panamá podrá disfrutar de ambientes separados para familias con niños y solamente adultos en El Mangroove, Autograph Collection, así como de facilidades para tomar el sol o salir a explorar la zona desde un catamarán. En el Caribe colombiano, Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida tiene una propuesta atractiva, pues no solamente disfrutará de una ubicación privilegiada frente al mar sino también de la cultura de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada.

Para los más deportistas, frente a Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort está Playa Herradura, un escenario para nadar en aguas abiertas, practicar kayak o surf de remo. Además, el resort ofrece facilidades como un campo de golf, rutas para pasear en bicicleta o correr.

Escapada de aventura

Para los más aventureros, aquellos que se animan a salir de lo habitual, Paracas le sorprenderá con su paisaje desértico junto al mar. Desde Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort podrá salir a recorrer la bahía, apreciar el famoso Candelabro y llegar hasta las Islas Ballestas, donde abunda la vida marina. Después de un día de exploración, al regresar al hotel podrá dar un paseo en bicicleta o simplemente disfrutar de la piscina.

En Guanacaste, W Costa Rica también tiene con qué sorprenderlo: un canopy para ir del lobby a Zona Azul Beach Club para tomar al almuerzo. A esto se le unen actividades durante el día y por la noche, sesiones de DJ en un ambiente vibrante.

Escapada de golf

A los amantes del golf, Panamá les ofrece una combinación de ciudad y playa muy atractiva, en la que las vistas encantadoras están garantizadas. Comenzando por la ciudad, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, le recibirá The Santa María, a Luxury Collection con su campo de golf con vistas a los característicos rascacielos, mientras que, en la Riviera Pacífica, The Buenaventura Golf & Beach Resort Panama, Autograph Collection tiene un entorno en el que abunda la vida silvestre. Ambos campos de golf fueron diseñados por Nicklaus Design del legendario Jack Nicklaus.

Escapada de sostenible

Cada vez son más los viajeros conscientes de su impacto en los destinos a visitar. En paralelo, se fortalece el compromiso por ofrecer experiencias auténticas en armonía con el ambiente y que, al mismo tiempo, repercutan de manera positiva en las comunidades. Y Costa Rica es un destino ideal para ello. Allí se ubica The Westin Reserva Conchal, an All Inclusive Golf Resort & Spa, el primer hotel Todo Incluido Carbono Positivo de Latinoamérica. Hacia la ciudad Costa Rica Marriott Hacienda Belén ha incorporado paneles solares y tanto esta propiedad como Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort han desplegado un sinfín de proyectos en los que no solamente se involucran sus asociados si no también sus huéspedes. Por ejemplo, la posibilidad de cambiar tapas plásticas por tazas de café, colaborar en la limpieza de playas, etcétera.

Otras propiedades en la ciudad comprometidas con la sostenibilidad son los hoteles Residence Inn Escazú, AC Hotel San José Escazú, Fairfield Alajuela y Courtyard Alajuela, que desarrollan programas de optimización de recursos y jornadas de voluntariado en pro de la comunidad.