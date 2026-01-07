Andrea Bocelli y Lollapalooza destacan entre los espectáculos en Chicago 2026

Chicago presenta variada agenda de espectáculos en Chicago 2026

• Con un crecimiento sostenido en el número de visitantes, Chicago fortalece su oferta para 2026 mediante eventos masivos y una infraestructura hotelera de alta gama.

(07/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Chicago, Estados Unidos.- La ciudad de Chicago se consolida como un destino turístico de referencia global al presentar una robusta agenda de espectáculos en Chicago 2026, reforzando su posición tras haber sido galardonada por nueve años consecutivos como la “Mejor Gran Ciudad” de Estados Unidos por los lectores de Condé Nast Traveler. Esta oferta cultural, que incluye presentaciones de artistas de talla internacional y festivales masivos, busca superar las cifras de años anteriores, tras registrar un aumento del 6,5% en visitantes durante 2024.

Una cartelera musical diversa y global

La programación de eventos para el presente año inicia en febrero con “The New Edition Way Tour”, una colaboración que reúne a Boyz II Men y Toni Braxton. Asimismo, la ciudad recibirá al tenor italiano Andrea Bocelli. La agenda de los meses siguientes contempla la llegada de artistas como Rosalía, Ariana Grande, Ed Sheeran, Foo Fighters, Demi Lovato y Cardi B, cubriendo una amplia variedad de géneros musicales para atraer a diferentes perfiles de viajeros.

Uno de los hitos más esperados será una nueva edición del festival Lollapalooza, programada entre el 30 de julio y el 2 de agosto. Este evento internacional congrega anualmente a decenas de músicos y miles de fanáticos provenientes de todo el mundo en el Grant Park, consolidándose como el motor principal de la actividad turística estival en la metrópoli.

Infraestructura hotelera y conectividad estratégica

El sector de hospedaje reporta proyecciones optimistas frente a la demanda que generarán estos eventos. Leonel Reyes, director para América Latina de RCD Hotels, destacó que la industria se prepara para recibir a millones de turistas atraídos por la oferta musical. Reyes mencionó que opciones como el NOBU Hotel Chicago se posicionan estratégicamente para facilitar el acceso a los centros de espectáculos más importantes.

El ejecutivo explicó que la ubicación de la planta hotelera permite traslados de menos de 10 minutos hacia recintos clave como el United Center, el Soldier Field y el Grant Park. Esta proximidad permite a los visitantes disfrutar de la programación artística sin distanciarse de los distritos gastronómicos y las principales atracciones de la ciudad.

Proyecciones para el mercado latinoamericano

Desde la perspectiva de la industria hotelera, existe una alta expectativa sobre los resultados de Chicago para este ciclo anual. Leonel Reyes concluyó que la combinación de una cargada agenda de espectáculos y el atractivo natural de la ciudad sitúan a este destino entre los preferidos a nivel mundial, con un interés creciente por parte de los viajeros latinoamericanos, quienes buscan experiencias de entretenimiento y servicios de alto nivel.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: