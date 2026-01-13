Viajeros latinos priorizan las experiencias locales para el turismo en 2026

UNICO Hotel Collection destaca el auge de las experiencias locales en la región

• La búsqueda de vivencias culturales auténticas y estadías prolongadas marcarán la pauta del sector turístico durante el año 2026.

(13/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Leonel Reyes, director para América Latina de UNICO Hotel Collection, señaló que las experiencias locales elevadas en turismo ganan cada vez más terreno entre los viajeros de la región. De cara a su participación en las ferias FITUR en Madrid y ANATO en Bogotá, el ejecutivo explicó la evolución de las preferencias post pandemia y las tendencias que regirán el sector durante 2026.

El auge de las estadías prolongadas y el trabajo híbrido

De acuerdo con Reyes, una de las tendencias más marcadas para el próximo año es el incremento en la duración de los viajes. La evolución hacia modelos de trabajo remoto e híbrido ha facilitado que los turistas complementen sus vacaciones con responsabilidades laborales o extiendan sus viajes de negocios para incluir momentos de ocio.

Esta transformación implica que los hoteles deberán adaptarse para ofrecer no solo las amenidades y el confort habitual, sino también espacios funcionales de trabajo y conexiones a internet de alta fiabilidad para satisfacer las necesidades de este nuevo perfil de huésped.

La inmersión cultural como prioridad del viajero

El ejecutivo de UNICO Hotel Collection detalló que se ha producido un cambio significativo en las preferencias. Los huéspedes actuales valoran la infraestructura y el servicio, pero buscan prioritariamente experiencias únicas que los vinculen con la esencia del destino.

Según Reyes, los turistas latinos desean conectar con las costumbres de los lugares que visitan dentro de ambientes controlados y de alta calidad. Esta tendencia se manifiesta en la demanda de sabores locales presentados en versiones de alta cocina, el acceso a arte regional y la interacción con infraestructuras que narren la historia de los pueblos mediante la participación de artistas locales.

Propuesta de valor en el segmento de lujo

Este enfoque hacia la inmersión cultural es el eje central de las propiedades operativas de UNICO Hotel Collection en la Riviera Maya y la Riviera Nayarit. Reyes afirmó que estos complejos han sido edificados para ofrecer una experiencia que integra la arquitectura, piezas de arte, gastronomía y mixología basadas en productos locales.

La modalidad All-Inclusive premium y el concepto «sólo para adultos» de la marca buscan consolidar esta forma elevada de turismo local. Destaca especialmente el UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya, el cual ostenta la categoría de 5 diamantes, reflejando la aceptación de los huéspedes hacia modelos que combinan exclusividad con identidad cultural.

