Fam Fest Latam 2025: Riviera Maya será sede del evento turístico más importante de América Latina

Fam Fest Latam 2025 se celebrará en Riviera Maya con convocatoria exclusiva

El evento organizado por RCD Hotels ofrecerá capacitación, networking y espectáculos musicales de alto nivel.

Bajo el lema “+Conecta2”, Fam Fest Latam 2025 apuesta por una experiencia más personalizada para los mejores vendedores.

Panamá, 14 de agosto de 2025. – Del 16 al 20 de septiembre se celebrará en el Hard Rock Hotel Riviera Maya la undécima edición del Fam Fest Latam, el evento más relevante para agentes de viaje y turoperadores de América Latina. Organizado por la cadena hotelera de lujo RCD Hotels, esta cita anual reúne a los principales expertos del sector para capacitarse, generar sinergias y conocer las últimas novedades de los resorts más emblemáticos de México, Estados Unidos y República Dominicana.

Capacitación, networking y espectáculos de alto nivel

Fam Fest Latam se ha consolidado como un espacio de formación y networking para los miembros del programa de ventas Amplified Rewards. A lo largo de sus ediciones, ha contado con presentaciones musicales de artistas como Carlos Vives, Alejandra Guzmán y Enrique Iglesias, además de exposiciones de reconocidos expertos en ventas, desarrollo profesional y crecimiento personal.

Este año, bajo el lema “+Conecta2”, el evento apuesta por una convocatoria más exclusiva, con el objetivo de ofrecer una experiencia personalizada a los mejores vendedores del programa. “Queremos darles espacios de exposición, generar debate y promover las sinergias”, explicó Leonel Reyes, director para América Latina de RCD Hotels.

Comunidad sólida y beneficios exclusivos

“Durante diez ediciones, hemos acompañado a los mejores agentes de viajes de la Región en la generación de nuevas capacidades de venta y promoción. Esta comunidad sólida es clave para el desarrollo del turismo en el continente”, añadió Reyes. Además, invitó a los agentes latinos a sumarse a Amplified Rewards y registrar sus ventas para acceder a futuras ediciones del evento y a un programa de beneficios que premia a los mejores vendedores.

Aunque aún no se han confirmado los invitados especiales de esta edición, se espera una mayor participación de los asistentes y visitas a resorts emblemáticos de Cancún y Riviera Maya.