Fundación Eco-Bahía: Más de 148 mil tortugas liberadas en 2025

Fundación Eco-Bahía consolida modelo de turismo regenerativo en México

• Con una tasa de supervivencia del 80% en corales y miles de personas capacitadas, la fundación demuestra la viabilidad de la coexistencia entre turismo y ecología.

(23/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Riviera Maya, México.- Durante el año 2025, la Fundación Eco-Bahía reafirmó su liderazgo en la preservación de los ecosistemas del Caribe mediante un modelo basado en ciencia aplicada y vinculación comunitaria. Los esfuerzos de la organización se centraron en la protección de tortugas marinas, la restauración de arrecifes de coral y el monitoreo de fauna silvestre, generando impactos medibles que fortalecen el capital natural de la Riviera Maya.

Hitos en biodiversidad marina y terrestre

En el transcurso de la temporada de anidación, la entidad logró proteger un total de 1,712 nidos de tortugas, lo que resultó en la liberación de 148,831 crías. Adicionalmente, se realizó el marcaje científico de 171 hembras para el seguimiento de las especies Caguama y Verde. En el ámbito arrecifal, el programa de rehabilitación alcanzó el trasplante de 1,000 corales con una tasa de supervivencia superior al 80%, interviniendo 1,256 estructuras para mejorar la resiliencia del ecosistema marino.

Respecto a la fauna terrestre, la fundación gestionó 1,846 reportes de avistamientos y brindó asistencia a 1,330 individuos, monitoreando 61 especies protegidas bajo normativas oficiales. Las labores de limpieza permitieron recolectar 600.56 kilogramos de residuos y retirar 4,170 microplásticos de las playas, sumado a la creación del Oasis de Péepen, un jardín diseñado para la protección de polinizadores.

Educación ambiental y transformación social

La gestión de la Fundación Eco-Bahía impactó de manera directa a 6,641 personas mediante talleres y actividades formativas. Este eje social incluyó la capacitación de 1,736 colaboradores y la sensibilización de 2,045 niños y niñas, promoviendo el uso de plataformas digitales de ciencia ciudadana para involucrar a la población local en la protección del entorno.

El director de la organización, Luis Verdín, destacó en tercera persona que el valor fundamental de estos logros reside en la transformación cultural generada en la región. Según Verdín, la conservación ambiental debe integrarse plenamente al modelo de desarrollo turístico para que la protección del capital natural sea una responsabilidad compartida entre la sociedad civil y el sector privado.

Con estos resultados, la fundación se consolida como un referente regional en turismo regenerativo, invitando a la ciudadanía a colaborar con estas causas a través de su sitio oficial de donaciones.

