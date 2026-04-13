Fundación Eco-Bahía destaca a México como referente en conservación marina en el Caribe

Fundación Eco-Bahía protege más de 152,000 crías de tortugas marinas en Quintana Roo

• Tras 25 años de trayectoria, la organización consolida su impacto ambiental en la Riviera Maya mediante el monitoreo tecnológico y la educación comunitaria.

(13/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Riviera Maya, México.- La Fundación Eco-Bahía, entidad ambiental de Piñero, ha fortalecido la posición de México como líder en conservación marina tras su intervención en el Congreso Internacional de la Red de Conservación de Tortugas Marinas del Gran Caribe (WIDECAST), desarrollado en República Dominicana. El evento congregó a más de un centenar de expertos regionales, donde el equipo mexicano compartió metodologías y resultados científicos obtenidos en el estado de Quintana Roo.

Liderazgo en conservación y monitoreo

La delegación mexicana expuso temas críticos para la agenda ambiental, tales como el monitoreo de anidación y la gestión sostenible de ecosistemas. Estos esfuerzos han permitido que la Fundación Eco-Bahía registre la protección de más de 152,000 crías de tortugas marinas durante el ciclo 2025, abarcando especies como la verde, caguama, carey y tinglar. Esta labor es el resultado de más de dos décadas de programas ininterrumpidos en el litoral mexicano.

Luis Verdín destacó, en representación de la entidad, que la protección de estas especies en México representa una oportunidad para evidenciar la coexistencia posible entre la actividad turística y la biodiversidad. Según Verdín, las acciones ejecutadas desde Quintana Roo aportan activamente al conocimiento científico y al equilibrio de los ecosistemas caribeños.

Innovación tecnológica en la Riviera Maya

Un punto relevante del encuentro internacional fue la capacitación en el uso de EarthRanger. Se trata de una plataforma tecnológica diseñada para el monitoreo de fauna en tiempo real, lo que facilita la detección de amenazas y optimiza la toma de decisiones operativas. La implementación de estas herramientas refuerza la capacidad de la fundación para gestionar la Riviera Maya como un núcleo de turismo regenerativo.

Alianzas y participación comunitaria

La presencia de la organización en foros internacionales subraya la importancia de las sinergias entre el sector privado, la comunidad científica y las autoridades para escalar soluciones ambientales. La Fundación Eco-Bahía mantiene su compromiso de promover modelos de desarrollo con impacto social positivo y hace un llamado a la sociedad civil para colaborar con la preservación de la vida marina mediante donaciones en su portal oficial.

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