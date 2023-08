Fusión artística y hospedaje: Habitaciones de Hilton se convierten en galerías de arte

Hilton da un giro creativo al hospedaje al presentar habitaciones de hotel como galerías de arte

Desde la icónica suite Gray Malin en el Hotel del Coronado hasta las Collection Suites inspiradas en Warhol, Dalí y Picasso en el Conrad Indianapolis, descubre cómo Hilton transforma el alojamiento en una experiencia artística única en diferentes destinos

La fotografía de un viajero: Gray Malin, Hotel del Coronado, Curio Collection by Hilton, San Diego, California, Estados Unidos

(28/Ago/2023 – web) Estados Unidos.- El Hotel del Coronado, Curio Collection by Hilton le da la bienvenida al fotógrafo Gray Malin, reconocido mundialmente por capturar su pasión por los viajes. Allí se encuentra la habitación Gray Malin Oceanfront Suite Takeover, diseñada para que los huéspedes se sientan como si estuvieran entrando en una de las icónicas fotografías de Malin.

La suite está decorada con piezas de la serie «Gray Malin at Hotel del Coronado» del legendario fotógrafo, además de estar equipada con su mobiliario, libros de su preferencia, y una mini impresión enmarcada para llevar a casa como recordatorio. Disponible para estancias hasta el 31 de diciembre de 2023.

Una visita entre Warhol, Dalí y Picasso, Conrad Indianapolis – Indianápolis, Indiana, Estados Unidos

Hotel y galería, un poco de ambos. Así es el Conrad Indianapolis, que ofrece una experiencia artística con las Collection Suites y la galardonada Gallery Suite, en colaboración y supervisión de la Galería Long-Sharp. Estas habitaciones hacen parte del programa Art Stays Here y están inspiradas en diferentes movimientos artísticos con obras de Warhol, Dalí y Picasso.

El spa exhibe piezas de artistas locales de Indiana y grandes esculturas. También cuenta con variedad de tratamientos temáticos como «Art of It All», un masaje y un tratamiento facial personalizados, con una manicura y pedicura exclusivas, y «The Art of Celebrating», un masaje sueco diseñado para aumentar los niveles de oxígeno en la sangre y mejorar la circulación. Estos servicios van acompañados de champán y bombones.

El arte de vivir en un cuadro, Hilton Pilar – Pilar, Buenos Aires, Argentina

La recién inaugurada habitación de arte del hotel Hilton Pilar genera en los huéspedes la sensación de que están viviendo dentro de un cuadro, gracias a los minuciosos detalles y las singulares pinceladas de sus creadores en cada rincón.

Este espacio está diseñado por la destacada pareja de artistas argentinos Nancy Pimenta Alves y Norberto Moncarz, que transformaron la habitación en una combinación de estilos abstracto e hiperrealista para los aficionados al arte.

El corazón del arte callejero, Hilton Cleveland Downtown – Cleveland, Ohio, Estados Unidos

La Graffiti Suite del Hilton Cleveland Downtown captura el vibrante arte callejero de Cleveland para mostrar a los visitantes el talento de los artistas locales. También ofrece increíbles vistas panorámicas del horizonte de la ciudad y de la orilla del lago Erie.

Esta habitación sumerge a los huéspedes en el arte local con una réplica del famoso mural «Greetings from Cleveland», de Victor Ving, además de contar con coloridas ilustraciones en las paredes y un techo pintado con formas geométricas.

Foto: Hilton’s Art-Themed Suites/Gray Malin Themed Suite at Hotel del Coronado