Grand Decameron Panamá se viste de tricolor para celebrar Fiestas Patrias

Celebra Fiestas Patrias en el Grand Decameron Panamá con desfile típico y sabor nacional

(Octubre/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los días libres de noviembre son la oportunidad perfecta para que panameños y extranjeros celebren las Fiestas Patrias. El Grand Decameron Panamá, A Trademark All Inclusive Resort, se prepara con una programación especial para ofrecer una experiencia inolvidable llena de orgullo nacional, cultura y entretenimiento a orillas del Pacífico.

El resort, conocido por ser el hotel de playa más grande de la región, se vestirá de tricolor para exhaltar las raíces panameñas con una variedad de actividades típicas para toda la familia:

• Desfile Patrio: Los huéspedes podrán vivir la alegría, cultura y tradición con un desfile patrio interno.

• Exhibición de Polleras Típicas: Una oportunidad única para apreciar en detalle uno de los símbolos más hermosos de identidad nacional.

• Show de Danza Panameña: Ritmos folklóricos para dejarse llevar por la tradición.

• Fiesta de Espuma: Un evento esperado y perfecto para grandes y chicos, además de muchas sorpresas adicionales.

Servicio Exclusivo con All Inclusive Plus

Para aquellos que buscan un toque de exclusividad y comodidades premium, el hotel ofrece el programa All Inclusive Plus por un costo adicional. Esta opción garantiza beneficios exclusivos para maximizar la experiencia:

Beneficios Exclusivos del All Inclusive Plus Lobby exclusivo para check-in y check-out. Ubicación preferencial de habitaciones. Wi-Fi ilimitado en todo el resort. Minibar de sodas y cervezas con reposición diaria. Amenidades de bienvenida (frutas, canapés o chocolates y una botella de vino en la habitación el día de llegada). Acceso a zonas y restaurante exclusivo de área Plus. Reserva garantizada en restaurantes a la carta a partir del día siguiente.

El hotel cuenta con siete restaurantes a la carta y dos bufets, piscinas para adultos y niños, una piscina exclusiva solo para adultos y un bar lounge con bebidas premium ilimitadas.

Ya sea para desconectarse, celebrar en familia o reconectar con las raíces, el Grand Decameron Panamá ofrece una propuesta completa para disfrutar unas Fiestas Patrias únicas, llenas de tradición, sabor y alegría panameña, con la tranquilidad de la fórmula All Inclusive.

¡Celebremos juntos el orgullo de ser panameño! ¡Viva Panamá!