Grand Decameron Panamá anuncia celebraciones de Navidad y Año Nuevo todo incluido frente al mar

Magia y diversión: Grand Decameron Panamá prepara experiencias inolvidables para Navidad y Fin de Año

• Las familias y huéspedes disfrutarán de manualidades, desfiles, espectáculos y la visita de Santa Claus en Navidad, y una cena especial con shows tropicales y brindis en Fin de Año.

(01/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Grand Decameron Panamá, catalogado como un Trademark All Inclusive, se prepara para recibir la temporada festiva con dos celebraciones de gran envergadura diseñadas para llenar de alegría y diversión cada rincón del resort. La programación especial para Navidad y Año Nuevo promete experiencias temáticas inolvidables frente al mar para todas las edades.

Navidad: Magia, Tradición y Encuentro Familiar

Durante los días de Navidad, el resort cobrará vida con un espíritu festivo que incluye experiencias llenas de color y creatividad. Las familias podrán participar en manualidades navideñas, talleres de decoración de galletas y renos de papel, y escribir la tradicional carta a Santa Claus.

Entre las actividades destacadas se encuentran:

• La visita y entrega de regalos a cargo de Santa Claus.

• Un desfile especial realizado por el equipo de Decameron.

• Concursos temáticos como el quiz navideño y pinta caritas.

• La tradicional novena navideña.

• Funciones de cine familiar bajo las estrellas y sesiones de karaoke.

• Espectáculos especiales, incluyendo el Pre-show Shining Christmas y el show “Noche de Estrellas”.

Cada actividad ha sido concebida para que tanto niños como adultos puedan crear recuerdos duraderos en un ambiente de espíritu navideño.

Fin de Año: Una Fiesta Vibrante Frente al Mar

Para despedir el año 2025 y recibir el 2026, el Grand Decameron Panamá prepara un Fin de Año vibrante que incluirá música, energía y emoción. Los huéspedes podrán disfrutar de una cena especial de Año Nuevo, acompañada de open bar, presentaciones de DJ’s, shows tropicales y bandas en vivo.

El punto culminante será un espectacular conteo regresivo con brindis, que dará paso a una prolongada celebración. La fiesta continuará con la tradicional hora loca, snack de medianoche, discoteca y espacios designados para capturar recuerdos en divertidos spots fotográficos.

El resort invita a sus huéspedes a vivir una experiencia única, combinando la magia de la Navidad con la energía de las grandes celebraciones de Fin de Año, todo en un entorno de descanso frente al océano.

