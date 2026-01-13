Grand Decameron Panamá potencia el turismo en la Riviera Pacífica

Actividades al aire libre impulsan la oferta de la Riviera Pacífica

• La región del Arco Seco se consolida como un destino clave para el turismo de sol y playa con una variada oferta gastronómica y recreativa.

(13/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La temporada de verano en el Arco Seco de la Riviera Pacífica de Panamá se perfila como uno de los principales puntos de encuentro para turistas locales y extranjeros. En este escenario, el Grand Decameron Panamá, A Trademark All Inclusive, integra su propuesta de descanso y convivencia con el entorno natural y los jardines tropicales característicos de esta región.

Actividades recreativas y convivencia cultural

Durante el verano, el complejo refuerza su programación con actividades al aire libre y dinámicas recreativas que fomentan la interacción entre familias, parejas y grupos de amigos. Las áreas de playa y las seis piscinas se convierten en centros de esparcimiento donde se desarrollan disciplinas deportivas, clases recreativas y juegos temáticos bajo un concepto de disfrute responsable.

La temporada también se presenta como una oportunidad para acercar a los visitantes a la cultura panameña. Mediante iniciativas que integran música y tradiciones locales, se busca fortalecer el vínculo de los huéspedes nacionales e internacionales con la identidad del destino, enriqueciendo la experiencia de estadía a través de vivencias compartidas.

Infraestructura y oferta gastronómica en el Pacífico

El Grand Decameron Panamá dispone de una infraestructura diseñada para distintos perfiles de visitantes, la cual incluye tres toboganes, áreas para niños, canchas deportivas, gimnasio y cine al aire libre. La oferta de entretenimiento se completa con discoteca, parque infantil y espectáculos nocturnos para toda la familia.

En el ámbito gastronómico, el hotel cuenta con ocho restaurantes que ofrecen una propuesta variada alineada con la diversidad del destino. El menú de temporada prioriza el uso de ingredientes frescos y de origen local, combinando platos de la cocina panameña con alternativas internacionales para satisfacer los requerimientos de los comensales.

Con esta agenda estacional, el establecimiento se consolida en la Riviera Pacífica como un espacio donde el descanso, el contacto con la naturaleza y la cultura conviven para fortalecer la oferta turística de la región.

